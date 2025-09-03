Raquel Felisa Zandalazini Vda. de Ecclesia

Más visto hoy en Estación Plus

Despidieron a empleado de salud que no fue a trabajar por nueve años, cobraba su jubilación y sueldo en simultáneo Entre Ríos 27 de agosto de 2025 Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero

Pesar por el fallecimiento de un ex concejal de Crespo Estación Plus Crespo Crespo 02 de septiembre de 2025 Se desempeñó en el Concejo Deliberante durante el período 2015 - 2019. Conocido productor en la ruralidad de la zona. Desde diferentes sectores trascendieron sentidos mensajes de despedida.

Un padre se esperanza en poder ser donante de médula de su hijo: Abrió una colecta solidaria Estación Plus Crespo Crespo 02 de septiembre de 2025 Necesita reunir fondos para costear el viaje desde Crespo a Buenos Aires y la permanencia. Por contar con obra social, no puede acceder a los beneficios de estadía que ofrece el Hospital Garrahan, donde el pequeño Elías permanece internado. Conocé cómo ayudar.