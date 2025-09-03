Raquel Felisa Zandalazini Vda. de Ecclesia

Raquel Felisa Zandalazini Vda. de EcclesiaNecrológicas03 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el día 3 de septiembre a la edad de 92 años. Sus restos son velados en sala "B" de calle Ramírez 1032 y serán inhumados el día 3 de septiembre en el cementerio de Crespo a las 18:00 hs, previo responso en el cementerio.
Hogar de duelo: Costa Grande.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.
