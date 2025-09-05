Daniel Leopoldo Villarroel "Flecha"

Más visto hoy en Estación Plus

Murieron dos personas tras choque frontal de camiones en la Ruta 18 Policiales/Judiciales 04 de septiembre de 2025 Un trágico accidente ocurrió en la mañana de este jueves, alrededor de las 7:00, en la Ruta nacional 18, a la altura del acceso a Jubileo.

Condenaron y expulsaron a un comisario de la Policía por malversación de fondos Policiales/Judiciales 04 de septiembre de 2025 El ex Jefe de Comisaría Basavilbaso, Lorenzo Ramallo, fue destituido de su cargo y expulsado de la fuerza, luego de que se confirmara la sentencia que lo condenó a tres años de prisión en suspenso y a inhabilitación perpetua por malversar fondos públicos.

Se realizó la primera exportación directa de nuez pecán desde la planta de LAR Estación Plus Crespo Crespo 04 de septiembre de 2025 Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.