Daniel Leopoldo Villarroel "Flecha"Necrológicas05 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el día 5 de septiembre a la edad de 65 años. Sus restos son velados en sala de calle Estrada 1622 y serán inhumados el día 6 de septiembre a las 11:00 hs en el cementerio de Crespo, previo responso en el cementerio.
Hogar de duelo: Moreno 1860 - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Investigarán las cuentas bancarias de sospechoso de defraudar al Estado Entrerriano y al Arzobispado de Paraná en más de 93 millonesPoliciales/Judiciales02 de septiembre de 2025
La investigación se inició con la denuncia del Consejo General de Educación (CGE) por rendiciones de cuenta falsas por parte del administrador de cuatro escuelas públicas de gestión privada que giran bajo la órbita del Arzobispado de Paraná.
Murieron dos personas tras choque frontal de camiones en la Ruta 18Policiales/Judiciales04 de septiembre de 2025
Un trágico accidente ocurrió en la mañana de este jueves, alrededor de las 7:00, en la Ruta nacional 18, a la altura del acceso a Jubileo.
Condenaron y expulsaron a un comisario de la Policía por malversación de fondosPoliciales/Judiciales04 de septiembre de 2025
El ex Jefe de Comisaría Basavilbaso, Lorenzo Ramallo, fue destituido de su cargo y expulsado de la fuerza, luego de que se confirmara la sentencia que lo condenó a tres años de prisión en suspenso y a inhabilitación perpetua por malversar fondos públicos.
Se realizó la primera exportación directa de nuez pecán desde la planta de LAR
Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.
Crespense causó daños en el Casino Victoria y fue detenido
El hombre quedó alojado en la Jefatura Departamental y la Fiscalía ordenó pericias de la División Científica en el lugar.