Milda Usinger Vda. De Gross

Necrológicas07 de septiembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

Falleció el día 7 de septiembre a la edad de 93 años. Sus restos son velados en sala “C” de calle Ramírez 1032 y serán inhumados el día 8 de septiembre a las 10:00 hs en el cementerio de Aldea Jacobi, previo acto religioso en la sala a las 9.00 Hs.

Hogar de duelo: Vieytes 956 - Crespo.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

