Milda Usinger Vda. De Gross

Milda Usinger Vda. De GrossNecrológicas07 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el día 7 de septiembre a la edad de 93 años. Sus restos son velados en sala “C” de calle Ramírez 1032 y serán inhumados el día 8 de septiembre a las 10:00 hs en el cementerio de Aldea Jacobi, previo acto religioso en la sala a las 9.00 Hs.
Hogar de duelo: Vieytes 956 - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Investigarán las cuentas bancarias de sospechoso de defraudar al Estado Entrerriano y al Arzobispado de Paraná en más de 93 millonesPoliciales/Judiciales02 de septiembre de 2025
La investigación se inició con la denuncia del Consejo General de Educación (CGE) por rendiciones de cuenta falsas por parte del administrador de cuatro escuelas públicas de gestión privada que giran bajo la órbita del Arzobispado de Paraná.
Se realizó la primera exportación directa de nuez pecán desde la planta de LAR
Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.
Crespense causó daños en el Casino Victoria y fue detenido
El hombre quedó alojado en la Jefatura Departamental y la Fiscalía ordenó pericias de la División Científica en el lugar.
Vuelco en Aldea María Luisa: dos adultos y un niño hospitalizados
El automóvil quedó con las 4 ruedas hacia arriba, alejado de la traza de Ruta 12. Hubo tres derivaciones a centros de salud, distribuidos en Crespo y Paraná.
Bomberos de Crespo acompañaron al niño accidentado hasta el San Roque
Dos efectivos del cuartel local asumieron permanecer con el pequeño durante el traslado sanitario, ya que los adultos eran derivados a otros centros asistenciales.