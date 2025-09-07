Milda Usinger Vda. De Gross

Más visto hoy en Estación Plus

Se realizó la primera exportación directa de nuez pecán desde la planta de LAR Estación Plus Crespo Crespo 04 de septiembre de 2025 Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.

Crespense causó daños en el Casino Victoria y fue detenido Estación Plus Crespo Crespo 04 de septiembre de 2025 El hombre quedó alojado en la Jefatura Departamental y la Fiscalía ordenó pericias de la División Científica en el lugar.

Vuelco en Aldea María Luisa: dos adultos y un niño hospitalizados Estación Plus Crespo Crespo 06 de septiembre de 2025 El automóvil quedó con las 4 ruedas hacia arriba, alejado de la traza de Ruta 12. Hubo tres derivaciones a centros de salud, distribuidos en Crespo y Paraná.