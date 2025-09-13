River le ganó a Estudiantes y es líder del Grupo B en el Torneo Clausura

Paraná Campaña: sexta fecha para los mayores y séptima fecha para los gurises y Primera División Femenina.
Durante este sábado 13 y domingo 14, se estará disputando un nuevo episodio en todas las divisionales del Fútbol Chacarero.
Con un jugador menos, River le ganó por 2 a 1 a Estudiantes de La Plata como visitante y retomó la primera posición de la tabla del Grupo B, la cuál había perdido momentáneamente con el triunfo de Deportivo Riestra.Deportes13 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Con los goles de Giuliano Galoppo a los seis minutos e Ignacio Fernández a los 15, ambos en el primer tiempo, River sigue en la parte alta de la tabla y ahora afrontará un duelo crucial ante Palmeiras por la Copa Libertadores.
Por otro lado, Estudiantes dejó pasar una gran chance a pesar del gol sobre el final de Santiago Núñez y también se preparará para el encuentro ante Flamengo por la Copa Libertadores.
A los seis minutos, River dio el primer golpe cuando Ignacio Fernández levantó una pelota complicada por la banda derecha y Giuliano Galoppo entró con mucha potencia al área y metió la cabeza para estampar el 1 a 0 ante la floja respuesta defensiva de Estudiantes.
Minutos más tarde, a los 13, "Nacho" Fernández bajó muy bien la pelota dentro del área con el pecho y definió de un derechazo, arriba, para el 2 a 0 de River.
El árbitro Nicolás Ramírez, junto con uno de sus asistentes, anularon el gol por una supuesta mano pero tras la revisión del VAR, el juez sancionó como válido el segundo tanto del equipo visitante.
Estudiantes vio un poco de esperanza sobre el final de la primera etapa, cuando tras una repetición de infracciones, el defensor Lucas Martínez Quarta vio la segunda amarilla y el árbitro Ramírez lo expulsó para dejar con 10 al "Millonario".
Con un futbolista más, Estudiantes intentó romper el cero y casi lo tuvo en dos ocasiones: la primera bajo los pies de Edwuin Cetré que alcanzó a puntear Galoppo, la gran figura de la cancha, y otra cuando Cristian Medina atoró la salida de Franco Armani, que cayó dentro del arco el rebote, pero fue mano del ex Boca.
Ya para el final del partido, Estudiantes apretó y pudo sacar un descuento tras un cabezazo fulminante de Santiago Núñez que venció sin complicaciones a Armani, pero el clima caliente sacó del partido a los locales, quienes dejaron pasar la oportunidad de empatar el duelo.
Torneo Clausura.
Fecha 8.
Estudiantes 1-2 River.
Estadio: UNO.
Árbitro: Nicolás Ramírez.
VAR: Fernando Echenique.
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, José Sosa, Alexis Castro; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.
River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
Goles en el primer tiempo: 6m Giuliano Galoppo (R); 15m Ignacio Fernández (R).
Goles en el segundo tiempo: 46m Santiago Núñez (E).
Expulsados en el primer tiempo: 39m Lucas Martínez Quarta (R).
Cambios en el primer tiempo: 18m Santiago Núñez por González Pirez (E).
Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Kevin Castaño por I. Fernández (R); Guido Carrillo por Palacios (E); Cristian Medina por Amondarain (E); Edwuin Cetré por Castro (E); Matías Galarza Fonda por Driussi (R); 25m Santiago Lencina por Galoppo (R); 27m Leonardo Suárez por Sosa (E); 31m Paulo Díaz por E. Pérez (R); 36m Facundo Colidio por Salas (R).
