La Selección argentina le ganó a Australia y se clasificó a los octavos de final del Mundial Sub-20

En el partido disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el delantero Alejo Sarco marcó el primer gol a los 4 minutos de juego y Tomás Pérez amplió la ventaja a los 45. El delantero Daniel Bennie descontó a los 25 minutos del complemento pero Ian Subiabre puso el 3-1 a los 49 y Santino Andino el cuarto a los 50.

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanza los seis puntos, se mantiene invicto, es líder del Grupo D y se clasificó a los octavos de final del certamen continental. En la próxima y última fecha, definirá su zona cuando enfrente a Italia a las 20 horas el sábado en Valparaíso.

Por su parte, los del inglés Trevor Morgan sumaron su segunda derrota en el campeonato y quedaron afuera del Mundial. En la próxima fecha, cerrará su participación ante Cuba el sábado a las 20 horas en Santiago.

La Selección argentina empezó ganando desde el vestuario con el gol del delantero Alejo Sarco a los cuatro minutos de juego. El formado en Vélez le ganó la pelota a Sebastián Esposito, se fue solo ante el arquero Steven Hall y definió con serenidad por debajo de él, marcando el 1-0 pero el árbitro español José María Sánchez Santos lo anuló por supuesta infracción del argentino sobre el australiano pero el juez asistió al VAR, revirtió su decisión y convalidó el tanto.

Australia había empatado el partido a los 34 minutos de juego con el gol de Tiago Quintal. Tras una pérdida de Tomás Pérez en el borde del área argentina, la pelota le quedó al delantero oceánico que definió por encima del arquero Santino Barbi pero el árbitro Sánchez Santos recurrió al VAR y observó una infracción de Quintal sobre Tomás Pérez por lo que anuló el tanto.

A los 45 minutos de juego, el mediocampista Tomás Pérez aumentó la ventaja para la Selección argentina sobre su par de Australia. Tras un pelotazo al área, la pelota le quedó al delantero Maher Carrizo sobre la derecha del área australiana, metió el pase al medio y el jugador del Porto de Portugal la punteó, marcando el 2-0.

En el complemento, a los 25 minutos, el arquero Santino Barbi cometió un error garrafal saliendo del área a reventar la pelota, pasó de largo y el balón le quedó a Daniel Bennie que solo la tuvo que empujar y marcar el descuento para Australia.

A los 49 minutos del complemento, el mediocampista Milton Delgado desbordó por la derecha y metió el pase atrás para Ian Subiabre que la empujó y marcó el 3-1. Tan solo sesenta segundos después, el mediocampista Santino Andino marcó el cuarto con un recorte de izquierda a derecha y, entrando al área, sacó un zapatazo cruzado que se clavó en el ángulo de Steven Hall.

Esta es la síntesis de Argentina vs Australia por la segunda fecha del Mundial Sub-20 de Chile

. Mundial Sub-20 de Chile - Grupo D - Segunda fecha

. Argentina - Australia

. Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso.

. Árbitro: José María Sánchez Santos (España)

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Tomás Pérez; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Australia: Steven Hall; Tiago Quintal, Sebastian Esposito, Panagiotis Kikianis, James Overy; Daniel Bennie, Rhys Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Musa Toure y Jaylan Pearman. DT: Trevor Morgan.

Gol en el primer tiempo: 4m. Alejo Sarco (AR); 45m. Tomás Pérez (AR)

Goles en el segundo tiempo: 25m. Daniel Bennie (AU); 49m. Ian Subiabre (AR); 50m. Santino Andino (AR)

Cambios en el segundo tiempo: 9m. Luka Jovanovic por Tiago Quintal (AU) Joshua Inserra por Rhys Youlley (AU); 21m. Louis Agosti por Alexander Badolato (AU); 35m. Tobías Andrada por Valentino Acuña (AR), Gianluca Prestianni por Maher Carrizo (AR) y Ian Subiabre por Álvaro Montoro (AR); 40m. Juan Villalba por Julio Soler (AR) y Max Caputo por Jaylan Pearman (AU); 45m. Santino Andino por Alejo Sarco (AR).