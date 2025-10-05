La Bombonera, un carnaval: Boca goleó 5-0 a Newell’s y se adueña de la cima del Clausura

EL XENEIZE APLASTÓ A LA LEPRA PARA LIDERAR SU ZONA Y LA TABLA ANUAL | Boca 5-0 Newell's | RESUMEN

Tras esta contundente victoria, el equipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se quedó con el primer lugar de su zona, con 17 unidades.

Los 5 tantos fueron realizados por Milton Giménez (doblete), Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco.

Durante el transcurso del primer tiempo, Boca desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas de su contrincante.

En el minuto 7, el lateral derecho Juan Barinaga realizó el centro que terminó en la definición del centro delantero Milton Giménez.

A los 24 minutos, el centro delantero Milton Giménez aprovechó un rebote dentro del área chica y ejecutó un disparo potente que envió la pelota al fondo de la red.

Además, en el minuto 32, el defensor central Ayrton Costa aprovechó un error defensivo y realizó un cabezazo potente que envió la pelota al fondo de la red.

En los instantes finales, Newell's generó dos jugadas ofensivas que complicaron a la defensa “Xeneize”, pero las impreciciones en las definiciones de las oportunidades claras lo enviaron al vestuario con una frustrante cifra en el tanteador.

En el complemento del duelo, el “Azul y Oro” regresó al terreno de juego con la misma intensidad ofensiva y liquidó a su rival.

En el minuto 5 del segundo tiempo, el equipo local extendió su ventaja en el tanteador. El extremo izquierdo Brian Aguirre aprovechó la mala salida del arquero Juan Ángel Espínola González y cabeceo dentro del área chica.

A los 15 del segundo tiempo, Boca convirtió su quinto tanto. El lateral Lautaro Blanco ejecutó un disparo potente que descolocó al arquero Juan Ángel Espínola González.

Síntesis

Torneo Clausura

Zona A – fecha 11

Boca 5 –0 Newell´s

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Pablo Dóvalo

El 11 inicial de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

El 11 inicial de Newell's: Juan Espínola González; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Goles en el P.T: 7m. Milton Giménez (B); 24m. Milton Giménez (B) y Ayrton Costa (B).

Goles en el segundo tiempo: 5m. Brian Aguirre (B) y 15m. Lautaro Blanco.

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Facundo Samuel Guch por Giovani Chiaverano (N); 1m. Gaspar Iñiguez por Fabián Noguera (N); 1m. Darío Benedetto por Luca Regiardo (N); 6m. Jerónimo Gómez Mattar por Carlos González Espínola (N); 16m. Williams Alarcón (B); 22m. Ignacio Liberato por Luciano Herrera (N); 25m. Exequiel Oscar Zeballos por Alan Velasco (B); 25m. Ander Herrera por Miguel Merentiel (B); 34m. Kevin Zenón por Rodrigo Battaglia (B).