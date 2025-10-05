La Bombonera, un carnaval: Boca goleó 5-0 a Newell’s y se adueña de la cima del Clausura

Rosario Central dió el golpe y derrotó a River 2-1Deportes05 de octubre de 2025
Ibarra y Malcorra sentenciaron al “Millonario” en el Gigante de Arroyito; Borja anotó para River.
Boca Juniors goleó 5-0 a Newell's Old Boys en el enfrentamiento por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.Deportes05 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
Tras esta contundente victoria, el equipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se quedó con el primer lugar de su zona, con 17 unidades.
Los 5 tantos fueron realizados por Milton Giménez (doblete), Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco.
Durante el transcurso del primer tiempo, Boca desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas de su contrincante.
En el minuto 7, el lateral derecho Juan Barinaga realizó el centro que terminó en la definición del centro delantero Milton Giménez.
A los 24 minutos, el centro delantero Milton Giménez aprovechó un rebote dentro del área chica y ejecutó un disparo potente que envió la pelota al fondo de la red.
Además, en el minuto 32, el defensor central Ayrton Costa aprovechó un error defensivo y realizó un cabezazo potente que envió la pelota al fondo de la red.
En los instantes finales, Newell's generó dos jugadas ofensivas que complicaron a la defensa “Xeneize”, pero las impreciciones en las definiciones de las oportunidades claras lo enviaron al vestuario con una frustrante cifra en el tanteador.
En el complemento del duelo, el “Azul y Oro” regresó al terreno de juego con la misma intensidad ofensiva y liquidó a su rival.
En el minuto 5 del segundo tiempo, el equipo local extendió su ventaja en el tanteador. El extremo izquierdo Brian Aguirre aprovechó la mala salida del arquero Juan Ángel Espínola González y cabeceo dentro del área chica.
A los 15 del segundo tiempo, Boca convirtió su quinto tanto. El lateral Lautaro Blanco ejecutó un disparo potente que descolocó al arquero Juan Ángel Espínola González.
Torneo Clausura
Zona A – fecha 11
Boca 5 –0 Newell´s
Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
Árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Pablo Dóvalo
El 11 inicial de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
El 11 inicial de Newell's: Juan Espínola González; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
Goles en el P.T: 7m. Milton Giménez (B); 24m. Milton Giménez (B) y Ayrton Costa (B).
Goles en el segundo tiempo: 5m. Brian Aguirre (B) y 15m. Lautaro Blanco.
Cambios en el segundo tiempo: 1m. Facundo Samuel Guch por Giovani Chiaverano (N); 1m. Gaspar Iñiguez por Fabián Noguera (N); 1m. Darío Benedetto por Luca Regiardo (N); 6m. Jerónimo Gómez Mattar por Carlos González Espínola (N); 16m. Williams Alarcón (B); 22m. Ignacio Liberato por Luciano Herrera (N); 25m. Exequiel Oscar Zeballos por Alan Velasco (B); 25m. Ander Herrera por Miguel Merentiel (B); 34m. Kevin Zenón por Rodrigo Battaglia (B).
Rodríguez fue la gran figura del clásico: “Es lindo ganar, pero lo más importante es lo que viene”. El delantero marcó los dos goles con los que Unión venció 2-0 a Cultural. El capitán del equipo rival, Marcos Bitz, destacó el nivel del partido y reconoció que “los errores se pagan caro en los clásicos”.
En el marco de la 9ª fecha del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, Unión se impuso en el clásico crespense y festejó ante su gente. Sarmiento cayó en Viale.
El tradicional certamen se disputará los días 10, 11 y 12 de octubre en Crespo, con la participación de más de 3.000 chicos de Argentina, Uruguay y Paraguay.
La Selección argentina enfrentará a Venezuela y a Puerto Rico en dos amistosos de preparación para el Mundial 2026.
Durante este sábado 4 y domingo 5 de octubre se estará desarrollando la fecha 9 del Fútbol Chacarero en todas las divisionales. En Crespo se destaca el clásico Unión vs Cultural.
En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.
El presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fueron recibidos por el gobernador Rogelio Frigerio y por los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza. Militantes acompañaron su paso y su discurso.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas para Entre Ríos y varias provincias del país. Detalles.
Ráfagas de viento causaron voladura de techo, destrozos en cartelerías y caída de árboles y postes. Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, usó sus redes para reflejar inconvenientes y pedir ayuda pública.
Daiana tiene 22 años y su búsqueda se amplió a toda la provincia. Piden a la población cualquier dato de interés, comunicarlo a la dependencia policial más cercana.