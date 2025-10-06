Plus en Vivo

Paraná Campaña: confirmados los cruces de octavos en Sub 20 y Sub 17

Se disputó la última fecha de la fase regular y quedaron confirmadas las llaves para la primera etapa de los play off.

06 de octubre de 2025
En la jornada del domingo 5 de octubre, se llevó a cabo el cierre de la fase regular en el torneo clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las categorías mayores. A continuación, resultados de la última fecha y cruces en las categorías teloneras a la primera división. 

Resultados Sub 20

Zona Sur
Unión 0-1 Cultural
Viale FBC 2-1 Sarmiento
Unión de Viale 0-0 Arsenal
Dep. Tabossi 2-1 Seguí FBC
Libre: Cañadita

Zona Norte
Independiente FBC 1-1 Atl. Hernandarias
Litoral 0-0 Unión Agrarios
Juv. Sarmiento 0-1 Asoc. Diego Maradona
Dep. Tuyango 1-1 Atl. Hasenkamp
Libre: Atl. María Grande 

Cruces de octavos de final

Litoral - Sarmiento
Atl. Hasenkamp - Unión
Cultural - Atl. Hernandarias
Arsenal - Juv. Sarmiento
Viale FBC - Asoc. Diego Maradona
Unión Agrarios - Cañadita
Atl. María Grande - Unión de Viale
Dep. Tabossi - Independiente FBC

Resultados Sub 17

Zona Sur
Unión 3-1 Cultural
Viale FBC 0-0 Sarmiento
Unión de Viale 0-5 Arsenal
Dep. Tabossi 9-0 Seguí FBC
Libre: Cañadita

Zona Norte
Independiente FBC 3-0 Atl. Hernandarias
Litoral 1-0 Unión Agrarios
Juv. Sarmiento 0-0 Asoc. Diego Maradona
Dep. Tuyango 2-0 Atl. Hasenkamp
Libre: Atl. María Grande

Cruces de octavos de final

Unión - Independiente FBC
Unión Agrarios - Cultural
Sarmiento - Juv. Sarmiento
Dep. Tabossi - Atl. Hasenkamp
Atl. María Grande - Cañadita
Litoral - Seguí FBC
Dep. Tuyango - Arsenal
Viale FBC - Asoc. Diego Maradona

