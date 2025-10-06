Paraná Campaña: confirmados los cruces de octavos en Sub 20 y Sub 17

En la jornada del domingo 5 de octubre, se llevó a cabo el cierre de la fase regular en el torneo clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las categorías mayores. A continuación, resultados de la última fecha y cruces en las categorías teloneras a la primera división.

Resultados Sub 20

Zona Sur

Unión 0-1 Cultural

Viale FBC 2-1 Sarmiento

Unión de Viale 0-0 Arsenal

Dep. Tabossi 2-1 Seguí FBC

Libre: Cañadita

Zona Norte

Independiente FBC 1-1 Atl. Hernandarias

Litoral 0-0 Unión Agrarios

Juv. Sarmiento 0-1 Asoc. Diego Maradona

Dep. Tuyango 1-1 Atl. Hasenkamp

Libre: Atl. María Grande

Cruces de octavos de final

Litoral - Sarmiento

Atl. Hasenkamp - Unión

Cultural - Atl. Hernandarias

Arsenal - Juv. Sarmiento

Viale FBC - Asoc. Diego Maradona

Unión Agrarios - Cañadita

Atl. María Grande - Unión de Viale

Dep. Tabossi - Independiente FBC

Resultados Sub 17

Zona Sur

Unión 3-1 Cultural

Viale FBC 0-0 Sarmiento

Unión de Viale 0-5 Arsenal

Dep. Tabossi 9-0 Seguí FBC

Libre: Cañadita

Zona Norte

Independiente FBC 3-0 Atl. Hernandarias

Litoral 1-0 Unión Agrarios

Juv. Sarmiento 0-0 Asoc. Diego Maradona

Dep. Tuyango 2-0 Atl. Hasenkamp

Libre: Atl. María Grande

Cruces de octavos de final

Unión - Independiente FBC

Unión Agrarios - Cultural

Sarmiento - Juv. Sarmiento

Dep. Tabossi - Atl. Hasenkamp

Atl. María Grande - Cañadita

Litoral - Seguí FBC

Dep. Tuyango - Arsenal

Viale FBC - Asoc. Diego Maradona