Actividad plena del voleibol crespense

Sub 12 avanzado

El sábado 18 de abril se desarrolló el primer triangular para la categoría Sub 12 avanzado, en la Asociación Deportiva y Cultural.

En primer término, la Escuela Municipal de Crespo perdió ante Atlético Diamantino de Diamante por 2 a 0. Luego, Diamantino venció a Atlético Neuquén de Paraná por 2 a 0. En el cierre, la EMC superó a Neuquén por 2 a 0.

El plantel estuvo integrado por: Helena Regner, Sofía Randisi, Alma Wolk, Emilia Wertmüller, Emma Lambrecht, Geraldine Muñoz, Delfina Bernhardt, Agustina Fehlauer, Alfonsina Appelhans, Valentina Prediger y Luana Serfas. DT: Azul Holdstein.

Sub 18

El lunes 20 de abril viajaron las chicas de Sub 18 de la EMC. En la ciudad de Paraná perdieron ante Paracao por 3 a 1.

El equipo estuvo conformado por: Felicia Alba, Malena Steinle, Xiomara Schönfeld, Maite Lell, Juanita Viana, Rocío Ayelén Serfas, Mía Schneider, Martina Olivo, María José Feder, Brisa Pintos y Selene Espinosa. DT: Alejandro Brambilla.

Sub 14

La categoría Sub 14 de la EMC se trasladó a Aldea Brasilera, el sábado 18 de abril, para disputar la segunda jornada del cuadrangular de nivelación de la APV. Fue derrota ante las locales (2-0) y frente a Atlético María Grande (2-0). La programación se completará este martes 21 de abril, en la Asociación Deportiva y Cultural. Desde las 19:00, Crespo recibirá a Paracao amarillo.

Integraron el equipo: Alma Marchesi, Kiara Arin, Justina Di Bello, Celene Kern, Gudalupe Laguna, Valentina Haberkorn, Agostina Piray, Helena Regner, Sofía Figueroa, Virginia Martínez, Paulina Busson y Alfonsina Apelhans. DT: Azul Holdstein.

Encuentro

En la ciudad de Valle María se realizó el Encuentro de Minivoley, el domingo 19 de abril. La Escuela Municipal de Crespo concurrió con 41 jugadores.

Además de la Escuela Municipal de Valle María, la jornada también contó con la presencia de otras instituciones: Sionista, Libertador San Martín, Estudiantes, Rowing, Echagüe, Aldea Brasilera y Atlético Diamantino.

• LO QUE SE VIENE…

Nueva presentación como local de la Escuela Municipal de Crespo, en el nuevo y moderno estadio construido en la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo.

El viernes 24 de abril, desde las 21:00 horas, recibirá a Sionista de Paraná, con la categoría Sub 18. El partido corresponde al Torneo Oficial de la Asociación Paranaense de Voleibol.

En tanto que, la categoría Sub 14 viajará a Rafaela (Santa Fe), para intervenir en el Torneo ‘Almagrito’, a desarrollarse durante el sábado 25 y domingo 26 de abril.