Detenido reincidente acordó prisión efectiva por acumulación de hechos

Un joven aprehendido en diferentes intervenciones policiales en Crespo y Paraná, celebró un Juicio Abreviado en el Salón de Audiencias N° 2, siendo recientemente homologado el acuerdo por el Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Nº 8 de Paraná, Dr. Rafael Cotorruelo. Estación Plus Crespo accedió a la resolución, que lo condena a una pena de 6 meses de prisión efectiva. Para ello, continuará alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, donde se encontraba alojado desde marzo de este año.

Los fiscales Mercedes Nin y Leandro Dayub, conjuntamente con la defensora Mariel Riera incursionaron en esta vía legal de resolución, ante la tramitación de dos Hurto en Grado de Tentativa, un Robo y dos Desobediencia Judicial, que tenían al ciudadano crespense como protagonista. La mayoría de las imputaciones ocurrieron en Crespo y una en la capital entrerriana. Dichos legajos penales se unificaron bajo las reglas del Concurso Real.

Se adoptó una pauta mensurada de pena, entendiendo la justicia que "la pena tiene fines preventivos, nunca retributivos, siendo la medida de la pena un reflejo de la medida del ilícito y de la culpabilidad". Resulta trascendente en este contexto de proporcionalidad, destacar que los legajos penales refieren a:

Detención al ser descubierto en el interior de un vehículo, estacionado en una granja ubicada en Juan Manuel de Rosas y Ruta 12, de Crespo. Se estaba apoderando de dinero. (Hurto en Grado de Tentativa)

Sustracción de un casco de moto, desodorantes, bebidas y golosinas, de un drugstore ubicado en calle Corrientes de Paraná. (Robo)

Ingreso al mismo comercio paranaense, sin lograr el cometido de sustracción. (Hurto en Grado de Tentativa).

Detención al ser hallado en la habitación de la vivienda de su ex pareja, para con quien presentaba medidas de restricción vigente, ordenadas por el Juzgado de Paz y Familia de Crespo. (Desobediencia Judicial)

Detención ante nuevo incumplimiento a las medidas restrictivas vigentes para con su ex pareja, en Crespo. (Desobediencia Judicial)

Es de señalarse, que se trata de las causas en curso y que estaban pendientes de resolución, habida cuenta que otros hechos protagonizados ya han sido penalmente saneados, extinguiéndose el reproche justicia. De igual modo, cumplida la nueva pena impuesta, concentrará antecedentes, pero estará al día con su cumplimiento de responsabilidad penal ante la sociedad.

El Juicio Abreviado es un procedimiento propicio en estos casos, que consiste en que el acusado reconozca su culpabilidad, acepte la calificación penal que se le endilga y esa actitud conlleve a morigerarle la pena, renunciando a cualquier apelación. El Estado -a través del sistema judicial- se evita así llevar al sospechoso a Juicio Oral, debiendo en tal instancia tener que producir un importante caudal probatorio, que demandaría tiempo, gastos procesal y eventualmente el resultado sancionatorio podría ser incierto. En tal sentido, toma relevancia la circunstancia que se genera en este marco de actuación, en la que "la culpabilidad resulta una garantía del individuo frente al Estado", destaca la resolución dictada.

Estando de acuerdo la Fiscalía y la Defensa en los términos y alcances de la vía de resolución, el Vocal Cotorruelo consideró razonable la imposición de 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo; estableciéndose además, que si bien las costas son a cargo del imputado, queda eximido por su situación socio-económica de vulnerabilidad.