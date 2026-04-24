Alerta en Entre Ríos: 7 de cada 10 intentos de suicidio ocurren en jóvenes de entre 15 y 29 años

El 60% de los hospitales públicos de Entre Ríos actualmente notifica de manera regular los intentos de suicidio, en el marco de una estrategia que permite fortalecer el seguimiento de los casos y generar información actualizada sobre esta problemática.

La información se encuentra accesible en el sitio web del Ministerio de Salud, en el enlace: https://www.entrerios.gov.ar/msalud/monitorcovid-19/int_suicidios.html

Jóvenes y adolescentes: la población más vulnerable

Desde julio de 2023 se notificaron 841 intentos de suicidio, provenientes de 36 establecimientos públicos de la provincia. Del total, se registraron 14 resultados mortales.

Un 25,2 % de las personas notificadas refirieron antecedentes de intentos previos, lo que subraya la necesidad de asegurar la continuidad del acompañamiento y seguimiento clínico luego de cada evento.

Uno de los datos más alarmantes del reporte indica que el 70% de los intentos de suicidio se concentran en la franja etaria que va de los 15 a los 29 años. Sin embargo, la vulnerabilidad comienza antes: los niños de entre 10 y 14 años ya representan el 12,36% de las notificaciones totales, lo que llevó a las autoridades a solicitar abordajes con enfoque de derechos y protección infantil.

El informe revela una paradoja común en los estudios de salud mental: si bien las mujeres protagonizan el 63% de los intentos, los varones registran una mayor letalidad. De los 14 casos que tuvieron un desenlace mortal en el periodo analizado, el 85,7% fueron hombres.

Asimismo, el análisis temporal detectó que el 62,66% de los eventos ocurren entre los días domingo y lunes, momentos en los que, según los expertos, los factores de riesgo suelen intensificarse.

La importancia de los registros

Los intentos de suicidio constituyen un problema prioritario de salud pública a nivel mundial, nacional y provincial, tanto por su magnitud como por su impacto sanitario, social y familiar. En este sentido, a partir del trabajo conjunto entre los equipos de Epidemiología y Salud Mental de 36 hospitales de la provincia de Entre Ríos, dependientes de la cartera sanitaria, se avanza en la implementación del Plan Provincial de Notificación a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud

La estrategia es coordinada por el Programa de Epidemiología en Salud Mental, dependiente de la Dirección General de Salud Mental, en articulación con la Dirección General de Epidemiología.

Desde estos espacios se impulsan instancias de capacitación, acompañamiento técnico y monitoreo de los equipos, además del análisis y publicación de la información producida.

El director general de Salud Mental, Esteban Dávila, destacó el compromiso de los equipos hospitalarios: "Son actores fundamentales en el desarrollo de esta estrategia sanitaria, que permite la detección, atención, el registro y el seguimiento de los intentos de suicidio, así como la producción de información clave".

Asimismo, señaló que "este trabajo contribuye a la prevención, al permitir intervenir de manera oportuna en situaciones de riesgo y reducir la probabilidad de nuevos intentos o suicidios consumados".

Por su parte, la referente epidemiológica del hospital Lister de Seguí, Claudia Badano, expresó: "Formar parte de estos registros en una problemática que ya observábamos en la práctica cotidiana significa también poder vigilarla de manera sistemática". La profesional destacó: "Asumimos este tema con la importancia y la sensibilidad que requiere, dado lo delicado de estos eventos. Cada situación implica un trabajo interdisciplinario que convoca a todo el equipo de la institución y contribuye a mejorar las estrategias de abordaje en salud mental."

Finalmente, desde el Programa de Epidemiología en Salud Mental se detalló que los principales objetivos de la vigilancia son consolidar un sistema de notificación nominal, semanal, completo y oportuno en toda la red de efectores; capacitar al personal de salud en la detección, notificación y seguimiento; asegurar la calidad de los datos; operativizar el flujograma provincial de monitoreo y seguimiento para reducir el riesgo de reintentos; y generar información epidemiológica que contribuya a la toma de decisiones y al fortalecimiento de las políticas de prevención.

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