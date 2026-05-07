“Fuentes Preferidas”, lo nuevo de Google: cómo hacer para que ESTACIÓN PLUS aparezca primero en tus noticias

Google comenzó a implementar “Fuentes Preferidas”, una nueva función dentro de su buscador que permite a los usuarios seleccionar qué medios de comunicación quieren priorizar cuando buscan noticias o temas de actualidad. Con esta actualización, cada persona puede decidir qué portales tendrán más presencia en la sección de “Noticias Destacadas”.

La herramienta ya se encuentra disponible a nivel global y representa uno de los cambios más importantes en la distribución de noticias dentro del ecosistema de Google. Hasta ahora, el algoritmo definía automáticamente qué medios aparecían con mayor frecuencia en los resultados. Desde este cambio, el usuario puede intervenir directamente sobre el contenido periodístico que consume.

En ese contexto, los lectores también pueden configurar a la Estación Plus Noticias como una de sus fuentes preferidas para recibir primero las coberturas y actualizaciones publicadas por la agencia en Google Search.

Cómo hacer para que Estación Plus aparezca primero en Google

No hace falta buscar ni configurar nada. Debajo del titular de esta nota —y de todas las notas de Estación Plus Noticias— hay un botón nuevo: “Añadir Estación Plus como fuente preferida en Google”.

Con un solo click, se abre una nueva pagina y podrás seleccionar a Estación Plus como fuente preferida en tu cuenta de Google.

A partir de ese momento, Google mostrará con más frecuencia los contenidos de Estación Plus cuando haya noticias relevantes sobre los temas que te interesan.

Qué cambia con “Fuentes Preferidas”

Con esta actualización, Google empieza a darle mayor peso a la decisión del usuario dentro del consumo informativo digital. La compañía apunta a que cada persona pueda construir una experiencia más personalizada y basada en la confianza.

La herramienta impacta principalmente en:

Noticias destacadas de Google

Resultados personalizados

Recomendaciones informativas

Cobertura de temas de interés

Actualidad local, nacional e internacional

Según datos difundidos por la propia compañía, quienes eligen un sitio como fuente preferida tienen el doble de probabilidades de volver a ingresar posteriormente a ese medio. Además, desde el lanzamiento de la función ya se marcaron más de 200.000 sitios únicos como favoritos en todo el mundo.