Nicolás Waszczuk habló de su llegada a Unión: “Me encontré con un grupo muy lindo”

El pasado jueves, en el mini estadio de Club Atlético Unión de Crespo, el elenco “verde” consiguió una importante victoria al derrotar a Talleres por 79 a 64, en un encuentro correspondiente al competitivo certamen de la Asociación Paranaense de Básquetbol.

Tras el partido, Estación Plus Crespo dialogó con Nicolás Waszczuk, uno de los flamantes refuerzos del equipo crespense, quien llegó desde Lanús, provincia de Buenos Aires, luego de su paso por Independiente de Avellaneda, donde disputó la Liga Federal.

El jugador contó cómo se dio su llegada a la institución crespense: “Por medio de mi representante. Yo venía de jugar en Independiente de Avellaneda, jugamos la Liga Federal y llegué por medio de mi representante”.

Consultado sobre sus primeras sensaciones en Crespo y en el plantel de Unión, Waszczuk valoró el recibimiento que tuvo desde su arribo: “Bien, el grupo muy bien, la ciudad muy linda. Tenemos un grupo que lo vamos demostrando día a día, que podemos seguir compitiendo en la liga”.

El basquetbolista reconoció además que el torneo de la APB le generó una buena impresión desde su llegada. “Sí, la verdad que es muy competitivo. No había visto nada yo, pero me encontré con un nivel lindo y un grupo muy lindo”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista con Estación Plus Crespo, el jugador hizo referencia al cambio que significó para él instalarse en una ciudad como Crespo, muy distinta al ritmo cotidiano del Gran Buenos Aires. “Me costó adaptarme a la ciudad, todavía me estoy adaptando un poco. Es todo muy tranquilo, la verdad”, expresó.

También destacó el acompañamiento recibido por parte de la institución: “La institución muy bien, me recibieron muy bien. Nosotros estamos acá en la pensión del club. Agradecerle a Jorge, que nos hace la comida todos los días. Así que agradecido con todos ellos”.

Pensando en el presente deportivo de Unión, Waszczuk consideró que el equipo sigue siendo protagonista pese a las dificultades físicas que atravesó el plantel en algunos compromisos. “Los dos partidos que perdimos estábamos con bajas. Rodríguez estuvo lesionado y ahora estamos reacomodando el equipo, también con la lesión del Fran, pero seguimos para arriba”, señaló.

Además, remarcó la importancia de la llegada de Joaquín Folmer al plantel: “Llegó Joaquín Folmer, un aporte importante. El juego no hay que decir más nada, lo demuestra todos los días en la cancha. Es jugador de otra categoría, viene a sumar al equipo y nosotros a darle la pelota a él y que juegue”.

Sobre el desarrollo del encuentro frente a Talleres, el jugador admitió que el equipo bajó la intensidad en el complemento, aunque logró sostener la ventaja conseguida en la primera mitad. “Sacamos una diferencia buena en el primer tiempo, y en el segundo entramos un poco distraídos, bajamos la intensidad un poquito y ellos se vinieron, pero supimos mantener la diferencia y llevarnos el partido”, analizó.