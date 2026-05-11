Crespo vivió un día histórico con la inauguración del “Arena Celeste”

Un logro fruto del trabajo conjunto entre el sector privado y público, en el cual articularon: la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley, la Asociación Deportiva y Cultural, la empresa Schneider SRL y la Municipalidad de Crespo, para llevar adelante inversiones que permitan contar con un moderno escenario con el objetivo de desarrollar y fortalecer la Escuela Municipal de Voleibol de Crespo como proyecto deportivo, educativo y comunitario.

‘Arena Celeste’ representa la perseverancia, el compromiso y el trabajo conjunto de una comunidad que decidió apostar al deporte como herramienta de crecimiento y encuentro.

MARCELO CERUTTI: “ESTO NOS DESCRIBE COMO SOCIEDAD”

El Presidente Municipal, Marcelo Cerutti, destacó el proceso del trabajo articulado por cómo se originó y transcurrió, “empezando con una idea de contar con un piso de mayor jerarquía para la disciplina y gestando todo lo que vino después”. Además, resaltó “como se fueron encastrando las partes involucradas, club, familia, sector privado a través de la familia Schneider y el municipio. Cada uno puso su granito de arena para potenciar el proyecto. Esto es lo que nos describe como sociedad, porque podemos trabajar todos en conjunto para tener un bien común. Esto hace este Crespo lindo, que nos hace diferentes, donde cuando nos involucramos todos logramos potenciar las ideas”.

CAROLINA SCHNEIDER: “CUANDO LA SOCIEDAD SE UNE, PUEDE CRECER”

En representación de la empresa Schneider SRL, también como madre de deportistas y jugadora de voleibol, Carolina Schneider contó que la empresa familiar (surgida de una vidriería, que creció, se amplió y hoy cuenta con fábrica y emplea a 90 personas de la ciudad), se decidió celebrar los 20 años con una acción de Responsabilidad Social Empresarial. “Decidimos festejarlo de una manera muy especial. Intentando dejar algo para la ciudad en la cual crecimos. Porque cuando las empresas crecen, también crecen las oportunidades que tienen de generar impacto en la sociedad”.

También remarcó la presencia de las cuatro partes que trabajaron por este proyecto. “Sin todas esas, este proyecto no es posible. Esto es factible gracias a que hay un club, con una subcomisión de fútbol y una comisión central que se animaron a aceptar una idea y proyecto que acercamos. Fueron generosos con eso. Una Municipalidad que más allá de los desafíos que debe enfrentar, siempre apostó al voleibol que hace más de 30 años que está en nuestra ciudad. Además, este equipo de apoyo de padres y madres que nos juntamos para generar cosas para acompañar al deporte y ser un motor de impulso”.

Luego agregó: “Arena Celeste no representa solo una cancha, un estadio. Representa una idea de que cuando la sociedad se une, puede crecer. Que cuando las partes se articulan con un objetivo común se pueden lograr cosas espectaculares que llenan de oportunidad a la comunidad. En este mes que ya estamos utilizando el estadio, ya pudimos ver lo que deseábamos. Personas entrenando en cada cancha, atravesando a todas las edades, con adultos que cuando se retiran saludan a sus nietos que están también practicando. Un lugar hermoso y lleno de vida, del cual Crespo puede estar orgulloso por el estadio y por la forma en que fue creado. Ojalá sirva de ejemplo para que se den muchas cosas más como estas. Que se llene de deporte y que ¡Viva el vóley!”.

“ESCUELA DE SUEÑOS”

La ceremonia de apertura también tuvo palabras alusivas de: Gabriel Bernhardt (presidente de Cultural), Francisco Morales (subdirector de Deportes de Crespo) y Eric Engel (jugador de la EMC e integrante de la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley).





-Bernhardt: “Nos pone muy contentos como institución recibir a la gente del voleibol. Desde el club queremos agradecer a la gente del fútbol, que en su momento inició esta construcción hace unos 15 años, con sueños y expectativas, haciendo obras con el paso del tiempo. Y desde hace unos meses se pusieron a disposición para trabajar en conjunto y ampliar este espacio, para transformarlo en este proyecto. Gracias al municipio, a Schneider SRL porque hicieron posible este sueño para el club y para la gente del vóley”.

-Morales: “Una alegría vivir este momento. Fue una idea que fue creciendo gracias al trabajo en conjunto con el grupo de apoyo y con Carolina Schneider. Esta será la casa del vóley por los próximos 10 años y ojalá siga por mucho tiempo más después. Agradecer a la empresa Schneider, a los familiares de los deportistas y a los jugadores que trabajaron muchas jornadas para dejar esto que quedó muy lindo”.





-Engel: “Estamos viviendo un momento importante para los que hacemos y desarrollamos esta disciplina con tanta pasión. La apertura de este espacio no es solo un estadio nuevo, sino que es una escuela de sueños para todos los que disfrutamos de este deporte, de pasar la pelota por arriba de la red y de festejar un punto todos juntos. Es un puntazo para nosotros, que se hizo largo, pero lo definimos ahí en una pelota muy fina. Felices por esta concreción que nos permite tener un lugar de contención y para compartir con amigos”.

• DESCUBRIMIENTO DE PLACA

‘Arena Celeste’ está ubicado en Avda. Ramírez y Martín Fierro. Tiene capacidad para 500 personas y está preparado para el desarrollo de competencias y eventos deportivos de nivel. Cuenta con 1.100 metros cuadrados de piso deportivo profesional, elevando la infraestructura a estándares competitivos, que fueron donados por la empresa Schneider SRL en el marco de su Programa de Responsabilidad Social Empresarial.





El sábado, en el descubrimiento de placa, participaron: Marcelo Cerutti, Carolina Schneider, Diana Bogado (directora de Compras de Schneider SRL), Gabriel Schneider (dirección Comercial de la empresa); Gabriel Bernhardt, Francisco Morales, Nicolás Bernat (coordinador de Escuelas Municipales de Deportes) y Eric Engel.

• CORTE DE CINTA





‘Arena Celeste’ cuenta con tres canchas. En una de ellas se realizó el corte de cinta, en el acto inaugural. Participaron: Cerutti, C. Schneider, Bogado, G. Schneider, Hernán Jacob (ministro de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos), Julián Maneiro (secretario de Justicia de Entre Ríos), Jacinta Eberle (viceintendenta de Crespo), Silvina Wiliezko (coordinadora de Adultos Mayores de la Secretaría de Deportes de Entre Ríos), Bernhardt, Morales y Bernat.





En la oportunidad, desde el municipio se entregaron pelotas de juego a la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley. También hubo reconocimientos desde el gobierno local y de Cultural para la empresa Schneider SRL.

• TORNEO Y PARTIDO AMISTOSO

La jornada contó con tres certámenes cuadrangulares para categorías femeninas: Sub 12 inicial, Sub 12 avanzado y Sub 16. Además de la Escuela Municipal de Crespo, intervinieron: Escuela Municipal de Ramírez, Escuela Municipal de Valle María, Villa Dora de Santa Fe, Escuela Municipal de Hernández, Escuela Municipal de Aranguren y Estudiantes de Paraná.

El cierre fue con un encuentro amistoso entre los planteles de Primera división masculina de la Escuela Municipal de Crespo y Echagüe de Paraná.