Formación sobre manejo seguro de gases refrigerantes en Crespo

Se realiza en el marco del Plan Nacional para la Eliminación del Consumo de HCFCs, implementado conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

Esta capacitación cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Crespo, junto a los municipios de Viale y Ramírez, además del Gobierno de Entre Ríos. La actividad tendrá lugar en el edificio NIDO ‘Dr. Adolfo Goldenberg’y está dirigida a profesionales y técnicos en refrigeración.

Debido a que los cupos son limitados, quienes deseen participar deberán realizar una preinscripción previa.

Contenido y Modalidad

Este curso tendrá una duración total de 16 horas y un costo de $20.000. Estas jornadas combina las instancias teóricas y prácticas. En la primer etapa se desarrolla los contenidos y se entrega del manual a los presentes y en la otra; es la para de utilización instrumental y herramientas con simulador del ciclo frigorífico.

La iniciativa busca fortalecer la formación profesional en el manejo seguro y eficiente de refrigerantes inflamables, una temática clave para la transición hacia tecnologías más sustentables y responsables con el ambiente.

Los participantes podrán acceder en forma voluntaria al Examen de Certificación Nacional por un valor de $80.000. Los que aprueben recibirán las herramientas necesarias básicas (valuado en 6millones) para trabajar con estos nuevos refrigerantes que se detallan a continuación:

1 KIT DE CARGA PARA HIDROCARBUROS (R-600 a – R290) COMPUESTO POR:

1.a BOMBA DE VACÍO CON LOS ACCESORIOS

1.b BASE DE CARGA DE REFRIGERANTE.

1.c MANGUERA PARA VENTEO.

1d ACEITE PARA LA BOMBA DE VACÍO (1Litro).

1.e MANIFUFOLD – MANOMETROS ALTA Y BAJA DE CUATRO PUERTOS.

1.f JUEGO DE MANGUERAS DE CARGA Y SERVICIO.

1.g BALANZA DE CARGA DE REFRIGERANTE. (UNA)2. CAJA METÁLICA QUE CONTIENE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS:

2.a PINZA PERFORADORA (Pinche de caños), CON AGUJA DE REPUESTO (UNA).

2.b PINZA AMPERO-VOLTIMETRICA (Field Piece) (UNA)

2.c VACUOMETRO DIGITAL (Medición de Vacío) (UNO)

2.d DETECTOR ELECTRÓNICO DE FUGAS PARA GASES INFLAMABLES (UNO)

Por consultas a [email protected] o al WhatsApp +549 3434 050 280.