google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Formación sobre manejo seguro de gases refrigerantes en Crespo

Con una propuesta orientada a fortalecer la formación técnica y promover prácticas seguras y sustentables, el 22 y 23 de mayo de 9:00 a 18:00, se desarrollará la capacitación ‘Buenas prácticas en el manejo de gases refrigerantes inflamables’.
Crespo al día11 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


google_preferred_source_badge_dark_ES

AEFYT-refrigerante-recurso-1

Se realiza en el marco del Plan Nacional para la Eliminación del Consumo de HCFCs, implementado conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

Esta capacitación cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Crespo, junto a los municipios de Viale y Ramírez, además del Gobierno de Entre Ríos. La actividad tendrá lugar en el edificio NIDO ‘Dr. Adolfo Goldenberg’y está dirigida a profesionales y técnicos en refrigeración.

Debido a que los cupos son limitados, quienes deseen participar deberán realizar una preinscripción previa.

Inscripciones al taller aquí

Contenido y Modalidad

Este curso tendrá una duración total de 16 horas y un costo de $20.000. Estas jornadas combina las instancias teóricas y prácticas. En la primer etapa se desarrolla los contenidos y se entrega del manual a los presentes y en la otra; es la para de utilización instrumental y herramientas con simulador del ciclo frigorífico.

La iniciativa busca fortalecer la formación profesional en el manejo seguro y eficiente de refrigerantes inflamables, una temática clave para la transición hacia tecnologías más sustentables y responsables con el ambiente.

Los participantes podrán acceder en forma voluntaria al Examen de Certificación Nacional por un valor de $80.000. Los que aprueben recibirán las herramientas necesarias básicas (valuado en 6millones) para trabajar con estos nuevos refrigerantes que se detallan a continuación:

1 KIT DE CARGA PARA HIDROCARBUROS (R-600 a – R290) COMPUESTO POR:
1.a BOMBA DE VACÍO CON LOS ACCESORIOS
1.b BASE DE CARGA DE REFRIGERANTE.
1.c MANGUERA PARA VENTEO.
1d ACEITE PARA LA BOMBA DE VACÍO (1Litro).
1.e MANIFUFOLD – MANOMETROS ALTA Y BAJA DE CUATRO PUERTOS.
1.f JUEGO DE MANGUERAS DE CARGA Y SERVICIO.
1.g BALANZA DE CARGA DE REFRIGERANTE. (UNA)2. CAJA METÁLICA QUE CONTIENE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS:
2.a PINZA PERFORADORA (Pinche de caños), CON AGUJA DE REPUESTO (UNA).
2.b PINZA AMPERO-VOLTIMETRICA (Field Piece) (UNA)
2.c VACUOMETRO DIGITAL (Medición de Vacío) (UNO)
2.d DETECTOR ELECTRÓNICO DE FUGAS PARA GASES INFLAMABLES (UNO)

Por consultas a [email protected] o al WhatsApp +549 3434 050 280.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
20260509_232444

De Crespo a Paraná: Detenido por tres delitos

Estación Plus Crespo
Crespo10 de mayo de 2026
La aprehensión se produjo en flagrancia y el joven deberá afrontar cargos por flagrancia por Violación de domicilio, Desobediencia judicial y Resistencia a la autoridad.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo