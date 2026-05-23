Cayó una banda que compraba con billetes falsos en Crespo

Se desactivó un ardid que además de ser un delito federal, perjudica económicamente a la ciudadanía. El procedimiento se enmarca en un hecho, pero no se descarta que con la visibilización de esta intervención policial, se conozcan más comerciantes damnificados. Sin perjuicio de ello, y en el marco de la proyección potencial del accionar delictivo, la detección y puesta del caso en manos de la justicia, podría evitar que el movimiento financiero local se recienta en términos de rentabilidad.

El Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Gonzalo Salva, precisó a Estación Plus Crespo: "Alrededor de las 15:30 de este viernes, la Estación de Servicios PUMA de esta ciudad, solicitó la presencia policial en el sector shop; habida cuenta de la presencia de un automóvil, que en la jornada anterior había protagonizado una compra con billetes de $ 20.000 apócrifos. El vehículo había sido individualizado previamente a través del registro fílmico de la firma y se detectó la nueva aparición. Además, las características eran coincidentes con las descriptas en relación a un pago de idéntica situación, en la Estación de Servicios YPF".

Inmediatamente una dotación se constituyó en el lugar. El subcomisario relató: "Nos dispusimos a identificar a los ocupantes del rodado sospechado, siendo un Citroën, gris oscuro. En esas circunstancias se verificó la identidad de un ciudadano de 32 años, domiciliado en General Ramírez, y un hombre de 46 años, radicado en Santa Fe. En ocasión del desarrollo del procedimiento, advertimos que dos sujetos ponen atención sobre el despliegue policial y descienden de un vehículo, para retirarse con prisa en forma peatonal, por el borde de la Ruta 12. Su alejamiento fue impedido, procediéndose a demorarlos y siendo identificados: un ciudadano de 32 años, domiciliado en General Ramírez; y un joven de 25 años, oriundo de la provincia de Tucumán".

Comisaría Crespo informó los pormenores de la situación al Juzgado Federal de Paraná, "que ordenó la aprehensión de los cuatro masculinos, y su posterior traslado a la División Antecedentes Personales y Sanidad Policial de la ciudad de Paraná; para una vez cumplidos los trámites de rigor, recuperar su libertad de acción, quedando supeditados a la causa", especificó el funcionario policial. Dichas directivas de compulsa fueron llevadas adelante por una dotación local, conforme las directivas impartidas.

Salva agregó que "se secuestraron los respectivos teléfonos celulares de los acusados, y elementos relacionados al hecho que se les endilga, como dinero en efectivo en moneda nacional -por un total de $700.000, discriminados en billetes de diferentes denominaciones-, y en moneda estadounidense -30 dólares-. Además, numerosos tickets de compras, pertenecientes a diversos comercios y empresas".

El Segundo Jefe de la dependencia resaltó a modo de recomendación, que "atento al procedimiento acaecido, se insta a la población a tomar recaudos respecto de la verificación de autenticidad del dinero con que opera, quedando Comisaría Crespo a disposición de cualquier anormalidad que puedan reportar", dijo Salva.