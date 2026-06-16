Fogón Patrio para homenajear a nuestra bandera

La actividad se realizará el viernes 19 de junio desde las 19:30, en el Espacio Cultural Municipal ‘Ramón Avero’, y contará con la participación de instituciones educativas de la ciudad que asistirán con sus Banderas de Ceremonia, en un emotivo marco de celebración y reconocimiento a uno de los símbolos más representativos de nuestra identidad nacional.

La programación incluirá una representación artística a cargo del grupo de teatro Los Gurises y jóvenes del Hogar Nuevo Amanecer, además de un espacio de micrófono abierto para compartir canciones y distintas expresiones artísticas.

Asimismo, los artistas locales expondrán sus obras y realizarán pintura en vivo, sumando color y creatividad a una noche pensada para disfrutar en comunidad.

Como parte de esta celebración de nuestras tradiciones, se compartirán las tradicionales tortas fritas y mate, generando un espacio de encuentro para vecinos y vecinas.

La actividad es libre y gratuita, y está abierta a toda la comunidad.