Jornada del Huevo: "El mercado va a seguir creciendo y tenemos que estar a la altura de lo que el consumidor quiere", dijo Mariela Gallinger

Mariela Gallinger, presidenta de la Asociación Crespo Capital de la Avicultura, fue anfitriona de un nutrido grupo de personas que este jueves por la noche, participaron de la actividad informativa propuesta en el marco de la "Semana Internacional del Huevo". En declaraciones a Estación Plus Crespo, manifestó: "Desde la comisión, ya hace unos años que hemos decidido instalar la temática en Crespo, justamente la Capital Nacional de la Avicultura, porque nos parece muy significativo e importante resaltar las propiedades que tiene este alimento. Además, conlleva un impulso económico alrededor de su presentación, su utilidad; desde la genética hasta la industrialización. Crespo es lo que es y tiene el progreso que se evidencia, gracias a todas las granjas y empresas que siguen apostando a la avicultura".

"Resaltamos en esta ocasión el mantener criterios de bioseguridad, para que no no tengamos problemas sanitarios. Buscamos seguir articulando con las universidades, con las empresas, porque el mercado va a seguir creciendo y tenemos que estar a la altura de lo que el consumidor quiere. Con estas reuniones se fomenta el trabajar en equipo, hacer contactos y acompañarnos. Como Asociación es una satisfacción ser la casa donde se encuentren todos quienes hacen a la avicultura de la región".

Matías Leicker, de Cabaña Avícola Feller, fue uno de los disertantes. Previo a su desarrollo en el auditorio, expresó a Estación Plus Crespo: "Nosotros, como primer eslabón dentro de la cadena de producción, somos los que traemos la genética argentina para la producción de huevos. El mensaje es que desde el inicio, tengamos especial atención en todos los sistemas sanitarios, los estándares sanitarios, garantizándolos para que cuando llegue el huevo a la mesa del consumidor, sea con los mejores estándares sanitarios para su consumo. Sabemos que el huevo es la mejor proteína animal, la más accesible, y hoy Argentina es el mayor consumidor de huevo del mundo. Garantizar la inocuidad necesaria , hace que sea seguro para el ser humano, nos hace más competitivos y favorece que el huevo esté presente en cada mesa".

Daniel Gillig, de Bio-solares, encabezó otra de las disertaciones, sobre lo cual apuntó a Estación Plus Crespo: "Siempre hemos tratado de estar cerca de los productores, con cada uno de sus desafíos y hoy en día, los costos energéticos es algo que tienen que afrontar y buscar alternativas, para poder sacar la producción y mantener rentabilidad. Desde Bio-solares aportamos tecnología, servicio, productos que les permiten ahorrar, producir mejor y mantener rentabilidad".