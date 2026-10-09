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Equivocó el ingreso a Viale y sufrió un severo accidente

Despiste y colisión seguida de vuelco. El conductor afectado fue derivado desde el hospital a un centro asistencial de mayor complejidad.
Policiales/Judiciales09 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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En horas de la mañana de este viernes, se produjo un accidente de tránsito sobre Ruta Nacional Nº 18, a la altura del Km. 54, en el acceso a la ciudad de Viale.

Se indicó a Estación Plus Crespo que el siniestro fue protagonizado por un hombre de 78 años, que conducía una camioneta Volkswagen Amarok. Según la entrevista policial, se habría confundido al ingresar al acceso, tomando la vía en contramano.

En esas circunstancias perdió el control del vehículo, impactó contra un guardarraíl de cemento y posteriormente volcó, quedando la unidad sobre uno de sus laterales.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que el conductor es oriundo de Paraná y fue trasladado al Hospital Dr. Castilla Mira de Viale, donde recibió atención médica por diversos traumatismos, entre ellos un golpe en la cabeza. Poco después, fue derivado a un centro de mayor complejidad en Libertador San Martín, para estudios complementarios y preventivos. 

En el lugar, se le realizó el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo. No intervinieron otros vehículos.

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