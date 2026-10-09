El empleo industrial cayó un 2,6% en Entre Ríos en los últimos dos años y se perdieron más de 800 puestos

Un informe reveló la dinámica del trabajo registrado en la industria manufacturera entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2026. Aunque el impacto en la provincia fue inferior al promedio nacional (-5,2%), el sector manufacturero sufrió una caída mayor que el empleo privado general en el territorio entrerriano.

En los últimos dos años, el empleo industrial registrado en Entre Ríos sufrió un retroceso del 2,6%, lo que se tradujo en la pérdida neta de 837 puestos de trabajo en la industria manufacturera.

Así surge de un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco -al que tuvo acceso esta Agencia-, sobre la base de datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

De acuerdo con el relevamiento, que compara el primer trimestre de 2024 con el primer trimestre de 2026, la provincia pasó de tener 31.721 asalariados formales en el sector industrial a contar con 30.884 puestos.

A pesar de la contracción, Entre Ríos representa el 2,6% del total del empleo industrial del país.

La industria cae con más fuerza que el empleo general

El estudio remarca que en Entre Ríos el comportamiento de la industria manufacturera fue más desfavorable que el del trabajo privado en general. Mientras que el empleo total registrado en la provincia cayó un 1,7% (2.480 puestos menos en global), la masa laboral de la industria retrocedió un 2,6%.

En ese sentido, la pérdida de empleos en las fábricas entrerrianas explicó el 33,8% de la destrucción total de puestos de trabajo registrados en la provincia durante el período analizado.

El contexto nacional y la comparación regional

A nivel nacional, la industria manufacturera registró un descenso del 5,2% entre 2024 y 2026, lo que significó la pérdida de 66.262 empleos en todo el país.

Esta merma fabril representó el 45% de la pérdida total de puestos de trabajo del sector privado argentino.

En la comparación federal, Entre Ríos figura dentro del grupo de provincias con pérdidas por debajo de la media nacional (-2,6% frente a -5,2% general). Se ubicó junto a distritos como Formosa (-1,1%), San Juan (-1,2%), Santa Fe (-3,9%), Córdoba (-4,4%) y CABA (-4,8%).

En el plano nacional, solo tres provincias lograron sumar puestos industriales en los últimos dos años: Santa Cruz (+11,8%), Neuquén (+9,2%) y Río Negro (+7,8%). En el extremo opuesto, las contracciones más severas se registraron en Misiones (-10,1%), San Luis (-11,3%), La Pampa (-12,8%) y La Rioja (-15,0%).

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