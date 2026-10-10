Crespo: celebrarán una misa en honor a Carlo Acutis en el campo del Colegio Sagrado Corazón

Ahora Vasco pierde respaldo judicial para jugar en el Maracaná con BocaDeportes10 de octubre de 2026
La Justicia de Río de Janeiro suspendió la medida que obligaba a ceder el estadio Maracaná al club carioca.
El grupo de jóvenes Viva Acutis, de la parroquia San José de Crespo, invita a la comunidad a participar de una celebración religiosa en honor a Carlo Acutis, este lunes 12 de octubre.
La propuesta comenzará a las 10:30 con una misa en el campo del Colegio Sagrado Corazón, ubicado sobre calle Alemanes del Volga.
Luego de la celebración religiosa, los organizadores compartirán un momento de encuentro y esparcimiento, con juegos y comidas para los asistentes.
La invitación está abierta a jóvenes que deseen sumarse a esta jornada de fe y fraternidad, organizada por los jóvenes de la comunidad parroquial.