Crespo: celebrarán una misa en honor a Carlo Acutis en el campo del Colegio Sagrado Corazón

Grupo juvenil "Viva Acutis"

El grupo de jóvenes Viva Acutis, de la parroquia San José de Crespo, invita a la comunidad a participar de una celebración religiosa en honor a Carlo Acutis, este lunes 12 de octubre.

La propuesta comenzará a las 10:30 con una misa en el campo del Colegio Sagrado Corazón, ubicado sobre calle Alemanes del Volga.

Luego de la celebración religiosa, los organizadores compartirán un momento de encuentro y esparcimiento, con juegos y comidas para los asistentes.

La invitación está abierta a jóvenes que deseen sumarse a esta jornada de fe y fraternidad, organizada por los jóvenes de la comunidad parroquial.