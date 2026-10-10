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Crespo: celebrarán una misa en honor a Carlo Acutis en el campo del Colegio Sagrado Corazón

La actividad se realizará este lunes 12 de octubre, a partir de las 10:30, en el predio ubicado sobre calle Alemanes del Volga. La convocatoria es impulsada por el grupo de jóvenes Viva Acutis, de la parroquia San José. Después de la misa habrá juegos y comidas para compartir una jornada de encuentro.
Crespo10 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Grupo juvenil Viva Acutis
Grupo juvenil "Viva Acutis"

El grupo de jóvenes Viva Acutis, de la parroquia San José de Crespo, invita a la comunidad a participar de una celebración religiosa en honor a Carlo Acutis, este lunes 12 de octubre.

La propuesta comenzará a las 10:30 con una misa en el campo del Colegio Sagrado Corazón, ubicado sobre calle Alemanes del Volga.

Luego de la celebración religiosa, los organizadores compartirán un momento de encuentro y esparcimiento, con juegos y comidas para los asistentes.

La invitación está abierta a jóvenes que deseen sumarse a esta jornada de fe y fraternidad, organizada por los jóvenes de la comunidad parroquial.

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