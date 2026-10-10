Fin de semana largo en Crespo: Aquí te ofrecemos una agenda con deportes, música, cultura, danzas y tradiciones

Domingos en el lago “Día de la danza”

Por el Día Nacional de la Danza, el domingo 11 de octubre a partir de las 16:00 se realizará una nueva edición de ‘Domingos en el Lago’. Disfrutaremos de las actuaciones de diversos grupos de baile de la ciudad y zona, que nos acompañarán con su talento.

La tarde contará con servicio de cantina a cargo de ‘Vibremos’ Estudio de Danzas. Habrá ventas de tortas fritas, bandejas de tortas materas, girasoles, gaseosas, aguas saborizadas, agua mineral y agua caliente para el mate.

En esta edición participarán: ‘Serendipia’ Academia de Danzas, ‘Holi Dance’ Academia de Baile, Centro Cultural ‘La Estación’, IMEFAA grupo de Danzas Folclóricas, Sinchi, Grupo Coreográfico Alemán ‘Edelweiss’, ‘Motus’ Academia de Baile, ‘Yerá’ Grupo Folclórico Tradicional, ‘Vibremos’ Estudio de Danzas, ‘Sangre Argentina’ (Colonia Merou) y ‘Kamar’ Academia de Danzas Árabes.

Esta edición contará con la participación de los Artesanos Independientes ‘Hecho en Crespo’, quienes estarán presentes con sus producciones y creaciones, poniendo en valor el talento, la creatividad y el trabajo de nuestros emprendedores locales. Un espacio para recorrer, conocer y acompañar a quienes hacen con sus propias manos productos con identidad crespense.

Tercer encuentro de carreros

La Agrupación ‘San José’ de Campo García realizará el ‘3º Encuentro de Carreros’, el sábado 10 de octubre.

Como en ediciones anteriores habrá un homenaje a los carreros fallecidos. Se realizará en el Cementerio de Aldea Jacobi, desde las 16:30 (acto y ofrenda floral).

Después, a las 17:00, será el inicio del desfile, desde el cementerio hasta el edificio de la Municipalidad de Crespo. En la ciudad conectarán las siguientes calles: Avda. Los Constituyentes, Avda. Independencia, San Martín, Sarmiento y 25 de Mayo. Frente al Palacio Municipal habrá recepción de las autoridades locales, música y danzas, a partir de las 17:30.

A las 19:00 se trasladarán al salón ‘Esperanza’ transitando por: 25 de Mayo, Avda. Belgrano y Avda. Ramírez. Mientras que, a partir de las 20:00 se realizará el baile popular colaborando con la Fundación ‘Rayito de Sol’ sostenedora de la Escuela Nº 270 ‘El Redentor’ que tendrá el servicio de cantina y comidas rápidas. Actuarán: Maravillas Alemanas, La Bandita Regional Edelweiss y El Grego.

Acto inaugural torneo de Sarmiento

El sábado 10 de octubre se realizará la ceremonia de inauguración del ’30º Torneo Internacional de Fútbol Infantil – Daniel Trembecki’, que organiza el Club Atlético Sarmiento de Crespo.

La actividad se desarrollará en el estadio ‘Don César Bione’ y en el salón polifuncional ‘Daniel Trembecki’, desde las 21:00. Habrá desfile de delegaciones y show musical en vivo con Los Príncipes y La sin nombre. Valor de la entrada $8.000. Mientras que, quienes tengan la entrada del sábado en el torneo, tendrán acceso gratuito. Habrá servicio de cantina.

Peña folclórica “Montielera y Federal”

La octava edición de la ‘Peña Folklórica – Montielera y Federal’ se desarrollará el sábado 10 de octubre, desde las 21:00, en el Salón ‘María Auxiliadora’.

Artistas invitados: Renato Fagundes, Los Romero, Noe Telagorri, Enzo Eichenberger, Lucho Quiñones, Marcos Micheloud y El Bastión. Habrá servicio de cantina. Organiza: Compañía de Danzas Montielera y Federal.

Noche de recuerdos – Agasajo a las madres

‘Tony’ Vergara y Los Dalton se presentarán en el Salón Municipal de Crespo, el sábado 10 de octubre, desde las 22:00. La ‘Noche de los recuerdos – Agasajo a las madres’, ofrecerá un variado y emocionante repertorio musical. Valor de la entrada: $12.000.

Teatro: ¿Quién invitó al gaucho?

El domingo 11 de octubre se presentará la obra teatral ‘¿Quién invitó al gaucho?, protagonizada por el elenco ‘Los del fondo’. Será desde las 20:30, en el Salón Municipal. Valor de la anticipada: $10.000. Por reservas: 3435068670.

Deportes

-Fútbol: Del 9 al 12 de octubre, el Club Atlético Sarmiento será anfitrión de la 30ª edición del Torneo Internacional ‘Daniel Trembecki’, que rendirá homenaje a Lucía ‘Caica’ Villanueva y Celia Reisenawer, dos permanentes colaboradoras con la institución ‘Decana’. En esta oportunidad abarcará a las categorías 2012 hasta 2020. La división 2012 jugará la ‘Copa Mario Santillán’. La programación se concretará en el estadio ‘Don César Bione’ del ‘Rojo’ y en el predio ‘La Red’ del Club Tiro Federal Crespo.

Participarán equipos de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Salta, Corrientes y de la República Oriental del Uruguay. El viernes la actividad comenzará a las 15:00. Sábado, domingo y lunes desde las 9:00 horas.





-Natación: ¡Se viene el 3° Encuentro de Postas Americanas! La pileta de la Asociación Deportiva y Cultural vuelve a ser escenario de una jornada para disfrutar de la natación, el desafío y el trabajo en equipo. Será el sábado 10 de octubre, desde las 14:00. Inscripción: $60.000 por posta. Info e inscripciones: 3435 313391.

-Fútbol: Dos categorías de la Asociación Deportiva y Cultural jugarán de locales en la instancia de octavos de final del Torneo Clausura de la Liga de Paraná Campaña. El sábado 10 de octubre el ‘Celeste’ será anfitrión de: Arsenal de Viale (Sub 17, a las 16:30) y Unión FBC de Alcaraz (Sub 20, a las 18:00). Los encuentros se disputarán en el estadio ‘Eduardo Stieben Wirth’.





-Rugby: El Club Atlético Unión será anfitrión de un nuevo encuentro para las categorías Infantiles y Juveniles, en el marco del calendario deportivo de la Unión Entrerriana. La programación se jugará el domingo 11 de octubre, desde las 10:00, en ‘El Viejo Arsenal’, cancha que tiene la entidad ‘Verde’ en el Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo del Ejército Argentino. Además de la institución anfitriona, participarán: Rowing de Paraná, La Paz, Libertad de Nogoyá, Camatí de Viale, Gualeguay, Minuanes de Victoria y Nogoyá RC.

-Fútbol: Tres planteles del Club Atlético Unión jugarán de locales en la instancia de octavos de final del Torneo Clausura de la Liga de Paraná Campaña. El domingo 11 de octubre, el ‘Verde’ será anfitrión de: Deportivo Tabossi (en Sub 20, a las 13:15); Cañadita Central de Seguí (en Sub 17, a las 14:55) y de la Asociación Diego Maradona de María Grande (en Primera, a las 16:10). Los compromisos se disputarán en el estadio ‘Mundialista 25 de Agosto’.





-Voleibol: La Escuela Municipal de Crespo tendrá una nueva presentación con su plantel de Primera división masculina. En esta oportunidad recibirá al Club Atlético María Grande, en la continuidad del Torneo Oficial de la Asociación Paranaense. El compromiso se jugará el lunes 12 de octubre, desde las 20:00, en el estadio ‘Arena Celeste’, de la Asociación Deportiva y Cultural.

-Básquetbol: El Club Atlético Unión recibirá a Talleres de Paraná, por una nueva fecha del Torneo Clausura de Primera división femenina de la Asociación Paranaense. Será el lunes 12 de octubre, desde las 20:30, en el estadio del ‘Verde’.