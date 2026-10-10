Apareció sin vida el joven intensamente buscado en Concordia

Fue hallado el cuerpo sin vida de Marcos Almada, el joven que era intensamente buscado en Concordia desde el pasado lunes 5 de octubre, cuando se había retirado de su domicilio y, desde entonces, no se había vuelto a tener noticias sobre su paradero.

El hallazgo se produjo casi al mediodía de este sábado, en el marco de un nuevo operativo de rastrillaje que la Policía desplegó junto a Bomberos Voluntarios y Prefectura Naval Argentina en la zona del Parque San Carlos.

El cuerpo fue encontrado dentro del predio del parque, en un sector de vegetación ubicado debajo del Castillo San Carlos y lindero a la calle perimetral que recorre el interior del lugar.

La búsqueda se intensificó en el Parque San Carlos luego de que las cámaras de seguridad registraran el ingreso de Marcos Almada al predio. Asimismo, durante la jornada de este viernes, los perros de la Sección Canes de la Policía de Entre Ríos marcaron otro sector del parque, lo que permitió orientar los rastrillajes.

Finalmente, este sábado, en el marco de un nuevo operativo, los efectivos llegaron hasta el lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida del joven, publicó el sitio Concordia Policiales.