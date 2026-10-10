River derroto con lo justo a Estudiantes de Río Cuarto que descendió a la Primera Nacional

River Plate derrotó este sábado por la noche 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Monumental, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, y consiguió tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por la clasificación a los playoffs. Marcos Acuña convirtió el único tanto del encuentro a los cuatro minutos del primer tiempo, en un partido que también marcó el descenso del conjunto cordobés a la segunda categoría del fútbol argentino.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio alcanzó los 16 puntos y se ubicó en la novena posición de la Zona B, a dos unidades de los puestos de clasificación a la siguiente instancia. Además, se mantiene dentro de la zona de acceso a la Copa Sudamericana 2027 en la Tabla Anual.

El Millonario comenzó el encuentro con intensidad y logró abrir el marcador rápidamente. A los cuatro minutos, Acuña aprovechó una de las primeras aproximaciones del conjunto local y estableció la ventaja que terminaría siendo definitiva.

A partir de entonces, River tomó el control del partido y generó varias situaciones para ampliar la diferencia. Sin embargo, el arquero visitante Lautaro Herrera tuvo una actuación destacada y evitó que el resultado fuera más abultado.

Tomás Galván y Lautaro Pereyra fueron dos de los jugadores más activos en la ofensiva local. A los ocho minutos, Galván exigió a Herrera con un remate frontal, mientras que tres minutos después Pereyra probó desde afuera del área y obligó a una nueva intervención del guardameta.

El juvenil de 18 años volvió a estar cerca del gol a los 21 minutos, cuando sacó un disparo que pasó a centímetros del palo derecho. Más tarde, Herrera protagonizó una de las mejores atajadas del encuentro al contener un remate a corta distancia dentro del área.

Estudiantes de Río Cuarto, dirigido por Rubén Darío Forestello, tuvo dificultades para generar situaciones ofensivas y prácticamente no inquietó al arquero Santiago Beltrán. Su llegada más clara de la primera etapa se produjo a los 32 minutos, con un remate de Ibrahim Hesar que pasó cerca del arco local.

En el segundo tiempo, Forestello introdujo tres modificaciones desde el inicio con los ingresos de Yeison Moreno, Martín Garnerone y Matías Valenti, en busca de una reacción que nunca llegó.

River continuó manejando el desarrollo del encuentro y estuvo cerca de aumentar la ventaja a los nueve minutos del complemento, cuando Sebastián Driussi ejecutó un tiro libre que pasó apenas por encima del travesaño.

Ponzio también movió el banco de suplentes y dispuso los ingresos de Thiago Almada por Lautaro Pereyra y Rafael Santos Borré por Driussi. Sobre el cierre, Galván y Tobías Andrada tuvieron nuevas oportunidades, pero el marcador no volvió a modificarse.

De esta manera, el conjunto de Núñez consiguió una victoria ajustada en el resultado, aunque con un desarrollo favorable durante buena parte del encuentro, y mantiene sus expectativas de avanzar a la siguiente fase del campeonato.

Estudiantes de Río Cuarto perdió la categoría

La derrota en el Monumental confirmó el descenso de Estudiantes de Río Cuarto, que había regresado a la Primera División después de cuatro décadas de ausencia.

El León del Imperio había conseguido volver a la máxima categoría tras una larga espera, luego de sus participaciones en los torneos Nacionales de 1983, 1984 y 1985. Sin embargo, no logró sostenerse en la elite y deberá disputar la próxima temporada en la Primera Nacional.

El equipo cordobés llegó al encuentro con la necesidad de sumar puntos para mantener sus posibilidades de permanencia, pero no consiguió revertir su situación y terminó condenado al descenso.

Los próximos compromisos

River afrontará dos encuentros consecutivos como visitante. El miércoles 14 de octubre enfrentará a Sarmiento de Junín desde las 19, en el estadio Eva Perón, para completar el partido postergado de la undécima fecha.

Posteriormente, el domingo 18 visitará a Belgrano de Córdoba a partir de las 20.15, en otro compromiso importante para sus aspiraciones de ingresar a los playoffs.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Aldosivi el domingo desde las 18, ya sin posibilidades de conservar la categoría.