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El Papa León XIV será operado, a un mes de su visita a Argentina

Le hallaron un nódulo en un pulmón, en fase temprana. La intervención quirúrgica se realizaría esta semana, con una recuperación en torno a los siete días. Los detalles.
Información General11 de octubre de 2026

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El papa León XIV será sometido a una intervención quirúrgica por un nódulo en un pulmón, detectado en una fase temprana. El anuncio se conoció este domingo, por parte del propio pontífice, durante el Ángelus.

La operación fue recomendada por los médicos y se realizaría durante esta semana. Según la información difundida, el período de recuperación rondaría los siete días

En principio, la intervención no pondría en riesgo el viaje del pontífice a la Argentina, aunque su evolución médica posterior será clave para confirmar los próximos pasos de su agenda.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó este domingo que el procedimiento ya tiene fecha prevista y que el ingreso posterior a la cirugía durará aproximadamente siete días. 

La precisión llegó después de que el pontífice comunicara públicamente su diagnóstico al término del rezo del Ángelus este domingo, consignó Cadena3.

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