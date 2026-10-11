A más de 9 años del femicidio de Micaela García, su familia se prepara para un nuevo juicio

En la previa del proceso, el padre de la joven, Néstor García, aseguró en diálogo con el programa “Cámara del crimen” (TN) que espera una condena ejemplar. “Tenemos la esperanza de que se haga justicia y de que, si hay un femicida suelto, no siga viviendo como si nada hubiera pasado”, indicó.

García también recordó que la familia siempre sostuvo que hubo dos personas involucradas en el femicidio. En ese sentido, señaló que existen pruebas y testimonios de personas que habrían visto a dos hombres cuando subieron a su hija a un auto y cuando el vehículo llegó al lugar donde después encontraron su cuerpo.

“Nosotros nunca tuvimos duda de que participaron dos personas”, afirmó.

Cómo atraviesa la familia la previa del nuevo juicio

A pocos días del inicio de las audiencias, García reconoció que la proximidad del proceso volvió a afectar su descanso y le generó ansiedad. “Hace unos días que no estoy durmiendo de corrido. Evidentemente, hay una preocupación, una ansiedad”, contó.

El padre de Micaela explicó que, junto con Andrea, la madre de la joven tomó la decisión de no profundizar en detalles sobre las horas previas al crimen. Consideró que conocerlos no les aportaría nada y les provocaría un dolor innecesario.

“Demasiado tuvimos. Saber en detalle cómo fueron esas horas en que Micaela fue violada y estrangulada nos va a generar un dolor muy fuerte”, consideró.

El juicio a Pavón comenzará el 29 de octubre y las audiencias están previstas para el 30 de ese mismo mes y el 2, 3, 6, 9, 10 y 11 de noviembre, todas a partir de las 9 de la mañana.

El crimen que cambió la historia y la ley

El femicidio de Micaela García ocurrió en 2017 y conmocionó a todo el país. La joven, militante de la Agrupación Evita y del colectivo Ni Una Menos, fue vista por última vez el 1 de abril, cuando salió a bailar y nunca volvió. Después de una intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado una semana después en una zona rural de Gualeguay, publicó el portal de TN.

La investigación determinó que Sebastián Wagner, quien tenía antecedentes y estaba en libertad por decisión del entonces juez Carlos Rossi, la interceptó, la subió a un auto, la violó y la asesinó.

Varios testigos aseguraron haber visto el auto ocupado por dos hombres en el lugar donde fue encontrada la víctima, entre las 8 y las 8.15 de la mañana.

El caso impulsó la sanción de la Ley Micaela, que obliga a todos los funcionarios públicos a capacitarse en género y violencia de género.