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Le cayó un gajo encima durante una poda municipal y será operada en Crespo

Una mujer que circulaba peatonal por la vía pública, fue alcanzada por parte de un árbol, ocasionándole una grave lesión.
Crespo14 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Este miércoles una señora fue asistida en el Hospital San Roque, de Rosario del Tala; tras sufrir un accidente que le inmovilizó una de sus piernas.

Se confirmó a Estación Plus Crespo
que el ingreso de una mujer de 67 años de edad, respondió a que minutos antes, en circunstancias que iba caminando por inmediaciones de Irigoyen y Roque Saenz Peña -de esa ciudad-, se encontraba personal municipal podando árboles. A su paso, le cayó encima una importante rama, que le provocó diferentes golpes -de carácter leves-, y la fractura de fémur derecho -lesión grave-.

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El equipo médico y el galeno corroboraron el diagnóstico, y posteriormente, la señora fue derivada a un centro asistencial privado de Crespo. Asimismo, conoció Estación Plus Crespo que será intervenida quirúrgicamente a la brevedad posible.

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