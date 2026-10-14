Le cayó un gajo encima durante una poda municipal y será operada en Crespo

Este miércoles una señora fue asistida en el Hospital San Roque, de Rosario del Tala; tras sufrir un accidente que le inmovilizó una de sus piernas.

Se confirmó a Estación Plus Crespo

que el ingreso de una mujer de 67 años de edad, respondió a que minutos antes, en circunstancias que iba caminando por inmediaciones de Irigoyen y Roque Saenz Peña -de esa ciudad-, se encontraba personal municipal podando árboles. A su paso, le cayó encima una importante rama, que le provocó diferentes golpes -de carácter leves-, y la fractura de fémur derecho -lesión grave-.

El equipo médico y el galeno corroboraron el diagnóstico, y posteriormente, la señora fue derivada a un centro asistencial privado de Crespo. Asimismo, conoció Estación Plus Crespo que será intervenida quirúrgicamente a la brevedad posible.