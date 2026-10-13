Buscaba trabajo en Paraná, pagó $35.000 por un trámite y descubrió que la oferta laboral era una estafa

Una joven denunció una estafa con una falsa oferta laboral en Paraná, por la que perdió $35.000 tras realizar una transferencia para tramitar un supuesto carnet de manipulación de alimentos. El engaño comenzó con un correo electrónico que ofrecía un puesto de trabajo en una panadería ubicada sobre avenida Zanni.

Según la denuncia a la que accedió Elonce, la propuesta incluía un sueldo de $40.000 por día, con una jornada de lunes a sábados, de 7:30 a 15, y pagos semanales de $240.000.

La joven recibió un mensaje de una persona que se presentaba como integrante del área de Recursos Humanos de la panadería. Allí le detallaban las tareas, que incluían preparación de productos de pastelería, armado de sándwiches y limpieza del sector de trabajo.

Le exigieron pagar $35.000 para comenzar a trabajar

La supuesta empleadora le informó que la incorporación era inmediata, pero que debía contar con el carnet de manipulación de alimentos vigente.

Como la joven no tenía el certificado, la derivaron a otro contacto que supuestamente podía agilizar el trámite.

“Pagué $35.000 por transferencia a una cuenta particular. Me dijeron que la empresa después me iba a reintegrar el dinero el primer día”, relató la damnificada.

En los correos también le solicitaron que llevara una constancia impresa del pago para recibir la devolución del dinero al incorporarse.

Sin embargo, después de realizar la transferencia, dejaron de responderle.

Se presentó a trabajar y descubrió el engaño

La joven contó que, pese a no recibir nuevas respuestas, decidió acudir al establecimiento en el horario indicado, acompañada por su madre.

“Hoy me presenté al lugar formal y arreglada para empezar a trabajar. Por suerte fui acompañada por mi mamá, y al llegar nos informaron que nadie había mandado nada y que la propuesta era completamente falsa”, expresó.

De esta manera, comprobó que la oferta laboral no había sido enviada por la panadería, cuyo nombre y ubicación habían sido utilizados en los mensajes.

La damnificada decidió hacer público lo ocurrido para advertir a otras personas que buscan empleo.

El caso expone una modalidad de engaño en la que los estafadores utilizan el nombre de comercios reales, ofrecen condiciones laborales atractivas y exigen pagos anticipados por supuestos trámites de ingreso.

Antes de transferir dinero o compartir documentación personal, es recomendable verificar la autenticidad de la búsqueda laboral mediante los canales oficiales del establecimiento y consultar directamente con la empresa.

Elonce