Octubre Rosa: Actividades en Crespo promueven la prevención y la detección temprana del cáncer de mama

A través de propuestas que combinan la participación comunitaria, el encuentro y la expresión artística, se busca generar espacios para compartir experiencias, visibilizar la temática y reforzar el mensaje de que los controles periódicos son fundamentales para el cuidado de la salud.

Una agenda que llama a compartir

Jueves 15 de octubre | Charla y tejido

A las 11:00 se compartirá con las familias del jardín municipal una charla sobre sobre la prevención y la importancia de los controles sobre el cáncer de mama.

Desde las 16:00 se realizará una tarde de tejido y, a las 17:00, una tarde de té en el Museo Municipal ‘Del Centenario’, (Arnoldo Janssen 355) . Durante el encuentro, se confeccionará un mural rosa del Árbol de la Vida, integrado por los tejidos realizados a lo largo del mes a través de la propuesta del Ovillo Viajero.

Sábado 17 de octubre | Caminata y clase de baile

A las 17:00 se realizará la caminata ‘Tomate la vida’ a pecho junto a la Fundación ‘Un Ángel’ de Argentina que partirá desde la Plaza Sarmiento. Al finalizar, habrá una clase de baile y una merienda saludable, en una jornada que invita a participar, compartir y promover hábitos saludables. Se agradece vestir alguna prenda de rosa por esta fecha.

Lunes 19 de octubre | Presentación de equipamiento y encuentro de concientización

Se inicia el día a 9:00 con la distribución de Lazos Rosas saliendo desde el Museo.

A las 19:30, la Municipalidad de Crespo y la Fundación ‘Un Ángel’ presentarán el nuevo equipamiento de mamografía en el Edificio NIDO ‘Dr. Adolfo Goldenberg’ (Mendoza 855).

Luego, a las 20:15, las actividades continuarán en el Museo Municipal ‘Del Centenario’, con charlas y testimonios de vida de Andrea Ulrich, Sonia Schneider y Edith Haberkorn. También participará la Fundación Un Ángel y habrá propuestas artísticas de expresión corporal y tango.

Todas las actividades son libres y gratuitas, abierta a la comunidad.