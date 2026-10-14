Octubre Rosa: el Museo de Crespo organiza dos encuentros para concientizar y compartir experiencias

Iris Schneider, responsable de la institución, explicó que la actividad busca promover la concientización sobre el cáncer de mama a través de una iniciativa colectiva que tendrá como protagonista un mural confeccionado con pequeños tejidos rosas.

El Museo Municipal de Crespo impulsa durante octubre una serie de actividades vinculadas con la concientización sobre el cáncer de mama. En ese marco, este jueves 15 se realizará una nueva edición de la tradicional tarde de té con las tejedoras, que este año tendrá como temática especial el “Una tarde de Té”.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Iris Schneider, encargada del Museo Municipal, explicó que la iniciativa busca unir a la comunidad a través del tejido y generar un espacio para reflexionar sobre la importancia de la prevención y la detección temprana de la enfermedad.

“Durante todo el mes estamos trabajando con lanas, hilos y ovillos viajeros, como para estar en red, conectados con esta problemática tan importante”, señaló Schneider.

Un mural tejido entre vecinos

Uno de los momentos centrales de la jornada será la creación de un mural rosa, elaborado a partir de pequeños trabajos tejidos por personas que participaron de la propuesta del ovillo viajero.

La iniciativa comenzó el 1 de octubre y consistió en hacer circular ovillos de lana por distintas casas, donde familiares, amigos y vecinos realizaron pequeñas piezas en color rosa. Pueden ser cuadrados, flores, hojas u otras creaciones sencillas, que luego se reunirán para conformar una obra colectiva.

La idea es acompañar el mural con mensajes de concientización, como una forma de representar el compromiso comunitario frente al cáncer de mama.

La tarde también contará con la participación musical de Susana Niklas, quien acompañará el encuentro con algunas canciones.

Horarios e invitación abierta a la comunidad

La convocatoria tendrá lugar este jueves 15 de octubre en el Museo Municipal de Crespo. A partir de las 15.30, las personas interesadas podrán acercarse para compartir un momento de tejido, aprender los primeros puntos o experimentar con lanas y agujas, aunque no tengan conocimientos previos.

A las 17 se servirá el té, acompañado de tortas, en un espacio pensado para compartir experiencias y fortalecer los vínculos.

Schneider invitó a participar a todas las personas interesadas y solicitó que quienes deseen asistir se inscriban previamente, comunicándose con el Museo Municipal o directamente con ella, para facilitar la organización de la actividad.

También pidió que cada participante lleve su propia taza de té.

El 19 de octubre, un encuentro de concientización y esperanza

Las actividades continuarán el lunes 19 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Ese día está prevista la inauguración de un nuevo mamógrafo en el "Nido" de Crespo, impulsada por la Fundación Un Ángel. Posteriormente, integrantes de la comisión de la entidad se trasladarán al Museo Municipal, donde se realizará un encuentro denominado “Concientización y esperanza”.

Durante la jornada, tres personas que atravesaron el cáncer de mama compartirán sus experiencias de vida, relatarán cómo enfrentaron el proceso y destacarán el acompañamiento recibido durante la enfermedad.

Schneider adelantó, además, que esa misma noche se inaugurará una muestra de tejido y se presentará una propuesta especial vinculada con el significado de tejer en red.

La responsable del Museo destacó el valor de estas actividades para generar espacios de encuentro, mantener activa la participación comunitaria y poner en común experiencias que contribuyan a visibilizar la problemática.

Con estas iniciativas, el Museo Municipal de Crespo suma una propuesta cultural y comunitaria a las acciones de octubre, con el objetivo de promover la concientización sobre el cáncer de mama y recordar la importancia de los controles médicos y la detección temprana.