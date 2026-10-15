Argentina se mantiene en el nivel más alto del informe internacional sobre trata de personas

El Departamento de Estado de los Estados Unidos volvió a ubicar a la Argentina en el nivel más alto del informe internacional sobre trata de personas, al haber sido incluida nuevamente en la categoría Tier 1 del informe Trafficking in Persons Report.

Este martes las autoridades de seguridad del país celebraron la ubicación en la que, una vez más, se encuentra la Argentina en el informe elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Esta clasificación reconoce que el país cumple plenamente los estándares mínimos establecidos por la normativa internacional para combatir la trata de personas y destaca los esfuerzos sostenidos del Gobierno argentino durante el período evaluado.

Entre los avances señalados, el informe destaca el aumento de las condenas a tratantes, la creación del Departamento Federal de Investigaciones en la Policía Federal Argentina y la implementación de protocolos para detectar posibles víctimas en buques pesqueros extranjeros y pasos fronterizos.

En este marco, el Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada y de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual, "continúa trabajando para fortalecer las investigaciones, combatir las redes criminales y contribuir a la protección de las víctimas"

La permanencia en Tier 1 "constituye un reconocimiento a los esfuerzos realizados y, al mismo tiempo, un compromiso para profundizar las acciones de prevención, investigación y asistencia".

Agencia NA