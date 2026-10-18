Finalizó un nuevo año de actividad del Concejo Deliberante Juvenil
Con una trayectoria ininterrumpida desde 1994, la propuesta finalizó su ciclo 2026, reafirmando su compromiso con la formación ciudadana y la promoción de espacios de participación para las nuevas generaciones.
Durante el acto, el intendente Marcelo Cerutti felicitó a los estudiantes por su participación y agradeció a los docentes que acompañaron el proceso. Además, destacó el valor del Concejo Deliberante Juvenil como una experiencia de formación democrática que se desarrolla desde hace 32 años en la ciudad. “Espero que esta experiencia haya sido valiosa para ustedes y que los anime a involucrarse en la vida pública. No hay que tener miedo de participar en política ni en organizaciones sociales de la ciudad. Es importante comprometerse, porque entre todos podemos contribuir a hacer las cosas bien y construir una mejor comunidad”, expresó.
Por su parte, la presidente del Concejo Deliberante, Jacinta Eberle, destacó el crecimiento de la propuesta y el compromiso de los estudiantes: “Año a año vemos cómo crece la calidad de los trabajos y la solidez con la que los chicos argumentan y defienden sus ideas. Es un camino de madurez política, más allá de la edad. Con el Concejo Deliberante Juvenil itinerante llegamos a más estudiantes y ampliamos la participación, pero lo más importante es que los jóvenes puedan pensar la ciudad desde su propia mirada”.
NÓMINA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES
Sagrado Corazón D-5
Heinze Chiama, Juana
Pusch, Selene
Verettoni, Ema
Steinle, Martín
Velázquez, Dulce
Amarillo, Esmeralda
Bast, Siomara
Espínosa, Selene
Barón, Malena
Pérez, Sol
Nicend, Alma
Asesores: Haberkorn,Rosana y Gómez, Josefina
ESJA Nº 33 ‘Alberto Nusimovich’
Giménez, Edgardo Nahuel
Pohl, Ruth Mikela
Roth, Carina María
Weinzettel, Claudio Fabián
Asesores: Jurado, Gonzalo, Siares Bosco, Samuel y Wiesner, Viviana
Instituto Comercial Crespo D-5
Folmer Frick, Morena Belén
Huck, Iván
Romero, Mateo Benjamín
Asesores: Sommer, Luján y Sinner, Sofía Valentina
Escuela Nº 60 ‘Bicentenario’
Schanzenbach, Abril Milagros
Ojeda Narváez, Oriana Valentina
Drescher, Xiomara
Asesores: Villarruel, Ana y Aapata, Ludmila Ayelén
Escuela Nº 74 ‘Walter Heinze’
Bogado Romina
Franco, Axel
Asesores
Folmer, Nancy y Kloker, Fausto
ESJA Nº 97 ‘Isabel González’
González, Ana Ester
Fleita, Jairo Nazareno
Mendoza Nowakowski, Pamela Trinidad
Asesora:
Sobrano, Johana; Heck, Mercedes y Moreyra, Sabrina Micaela
ESJA Nº 240 ‘Comercial Crespo’
Barata, Julián Leonel
Giménez, Rocío Milagros
Grasmick, Mateo Javier
Moreno, Milagros Valentina
Asesores: Kliphan, Daniel; Nancy Eichorn
Estuvieron presentes el intendente Marcelo Cerutti, la viceintendente y la presidente del Concejo Deliberant Jacinta Eberle, concejales y miembros del equipo de Gobierno. En esta oportunidad también se destacó el trabajo de Gustavo Kappes por su asesoramiento.
- ÚLTIMA SESIÓN DEL CONCEJO JUVENIL
Antes de la entrega de certificados y cierre de la edición 2026 del Concejo Juvenil se realizó la Sesión Ordinaria en el salón de la Municipalidad de Crespo, (25 de Mayo 943), donde se trató el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
- Lectura y consideración del Acta 04.
- Lectura de la Correspondencia recibida.
- Dictámenes del concejo en comisión:
- Proyecto de Ordenanza del Bloque de concejales del Instituto ‘Comercial Crespo’ D-240 referido a la colocación de contenedores para residuos en distintos sectores de la ciudad de Crespo.
- Proyecto de Ordenanza del Bloque de concejales de la ESJA Nº 97 ‘Prof. Isabel González’ sobre la creación del programa Crespo Circular.
- Proyecto de Ordenanza del Bloque de concejales de la ESJA Nº 33 ‘Dr. Alberto M. Nusimovich’ proponiendo un plan integral de recuperación y puesta en valor del Apeadero del Barrio Azul