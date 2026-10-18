Finalizó un nuevo año de actividad del Concejo Deliberante Juvenil

Con una trayectoria ininterrumpida desde 1994, la propuesta finalizó su ciclo 2026, reafirmando su compromiso con la formación ciudadana y la promoción de espacios de participación para las nuevas generaciones.

Durante el acto, el intendente Marcelo Cerutti felicitó a los estudiantes por su participación y agradeció a los docentes que acompañaron el proceso. Además, destacó el valor del Concejo Deliberante Juvenil como una experiencia de formación democrática que se desarrolla desde hace 32 años en la ciudad. “Espero que esta experiencia haya sido valiosa para ustedes y que los anime a involucrarse en la vida pública. No hay que tener miedo de participar en política ni en organizaciones sociales de la ciudad. Es importante comprometerse, porque entre todos podemos contribuir a hacer las cosas bien y construir una mejor comunidad”, expresó.

Por su parte, la presidente del Concejo Deliberante, Jacinta Eberle, destacó el crecimiento de la propuesta y el compromiso de los estudiantes: “Año a año vemos cómo crece la calidad de los trabajos y la solidez con la que los chicos argumentan y defienden sus ideas. Es un camino de madurez política, más allá de la edad. Con el Concejo Deliberante Juvenil itinerante llegamos a más estudiantes y ampliamos la participación, pero lo más importante es que los jóvenes puedan pensar la ciudad desde su propia mirada”.



NÓMINA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

Sagrado Corazón D-5

Heinze Chiama, Juana

Pusch, Selene

Verettoni, Ema

Steinle, Martín

Velázquez, Dulce

Amarillo, Esmeralda

Bast, Siomara

Espínosa, Selene

Barón, Malena

Pérez, Sol

Nicend, Alma

Asesores: Haberkorn,Rosana y Gómez, Josefina



ESJA Nº 33 ‘Alberto Nusimovich’

Giménez, Edgardo Nahuel

Pohl, Ruth Mikela

Roth, Carina María

Weinzettel, Claudio Fabián

Asesores: Jurado, Gonzalo, Siares Bosco, Samuel y Wiesner, Viviana



Instituto Comercial Crespo D-5



Folmer Frick, Morena Belén

Huck, Iván

Romero, Mateo Benjamín

Asesores: Sommer, Luján y Sinner, Sofía Valentina



Escuela Nº 60 ‘Bicentenario’

Schanzenbach, Abril Milagros

Ojeda Narváez, Oriana Valentina

Drescher, Xiomara

Asesores: Villarruel, Ana y Aapata, Ludmila Ayelén



Escuela Nº 74 ‘Walter Heinze’

Bogado Romina

Franco, Axel

Asesores

Folmer, Nancy y Kloker, Fausto



ESJA Nº 97 ‘Isabel González’

González, Ana Ester

Fleita, Jairo Nazareno

Mendoza Nowakowski, Pamela Trinidad

Asesora:

Sobrano, Johana; Heck, Mercedes y Moreyra, Sabrina Micaela



ESJA Nº 240 ‘Comercial Crespo’

Barata, Julián Leonel

Giménez, Rocío Milagros

Grasmick, Mateo Javier

Moreno, Milagros Valentina

Asesores: Kliphan, Daniel; Nancy Eichorn

Estuvieron presentes el intendente Marcelo Cerutti, la viceintendente y la presidente del Concejo Deliberant Jacinta Eberle, concejales y miembros del equipo de Gobierno. En esta oportunidad también se destacó el trabajo de Gustavo Kappes por su asesoramiento.

ÚLTIMA SESIÓN DEL CONCEJO JUVENIL

Antes de la entrega de certificados y cierre de la edición 2026 del Concejo Juvenil se realizó la Sesión Ordinaria en el salón de la Municipalidad de Crespo, (25 de Mayo 943), donde se trató el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA :