La escuela municipal de atletismo tuvo representantes en el campeonato nacional U16

Paraná Campaña: Unión se quedó con el clásico femenino
Durante el último sábado, el “Verde” derrotó como local a Sarmiento y es líder en soledad de la Zona 1.
Cuatro atletas de la Escuela Municipal de Crespo formaron parte de la Selección de la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER) en el ‘36º Campeonato Nacional U16’.Deportes26 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Las pruebas se realizaron en la ciudad de Córdoba, el sábado 23 y domingo 24 de agosto, bajo la fiscalización de la Federación Cordobesa de Atletismo y la organización de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA).
Resultados obtenidos:
-Eleonora Schönfeld (6ª en salto en alto con un registro de 1,45 m, mejorando su mejor marca personal).
-Estefanía Lambrecht (6ª en salto con garrocha, con una marca de 2,40 m).
-Keila Past (9ª en lanzamiento de martillo, con un registro de 29,35 m).
-Enzo Schmidt (6º en la serie de 80 metros llanos y 6º en la serie de 200 metros llanos).
Los deportistas fueron acompañados por el profesor Iván Alanis, quien además fue designado como entrenador a cargo de la delegación de la Provincia de Entre Ríos.
Agenda
-Cuatro atletas de la Escuela Municipal de Crespo intervendrán en el Campeonato Nacional U20, que se llevará a cabo en Rosario (Santa Fe), el 20 y 21 de septiembre. Asistirán: María Victoria Repp (lanzamiento del disco); Luisana Schneider (100 y 400 metros con vallas), Delfina GuzmánMartínez (salto en alto) y Jean Paul Bernat (salto con garrocha).
–Gabriela Sánchez, Walter Jacob, Daniel Tablada representarán a la Escuela Municipal de Crespo en el Torneo Nacional Máster, que se disputará en Concepción del Uruguay entre el 17 y 21 de septiembre.
Durante el último sábado, el “Verde” derrotó como local a Sarmiento y es líder en soledad de la Zona 1.
Por la segunda fecha de la Asociación Paranaense, el equipo crespense se quedó con el triunfo por 48-42 tras haber caído en el debut.
Al igual que en la Liga Profesional, las decisiones de los árbitros serán comunicadas a todo el estadio.
River Plate sufrió un gol en la última jugada y empató 1-1 ante Lanús por el Torneo Clausura. GOLES
Durante el último fin de semana, se desarrollaron los partidos correspondientes a los octavos de final. Academia Crack derrotó a Coliseo, mientas que San Rafael cayó ante Colón.
Nueva fecha en las categorías que juegan previo al partido de primera división. En Sub 20, Unión y Viale FBC llegaban como líderes de la Zona Sur e igualaron sin goles, manteniéndose en la cima.
Ocurrió en Paraná Campaña. El mamífero carnívoro silvestre estaba en cautiverio, en un intento de domesticación por parte de quien fue aprehendido a principios de este mes.
Durante el último fin de semana, se desarrollaron los partidos correspondientes a los octavos de final. Academia Crack derrotó a Coliseo, mientas que San Rafael cayó ante Colón.
Múltiples allanamientos permitieron aprehender a los sospechados, que ya están a disposición de la justicia. Pesos argentinos, uruguayos y reales, junto a otras probanzas, los comprometen.