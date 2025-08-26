La escuela municipal de atletismo tuvo representantes en el campeonato nacional U16

Las pruebas se realizaron en la ciudad de Córdoba, el sábado 23 y domingo 24 de agosto, bajo la fiscalización de la Federación Cordobesa de Atletismo y la organización de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA).

Resultados obtenidos:

-Eleonora Schönfeld (6ª en salto en alto con un registro de 1,45 m, mejorando su mejor marca personal).

-Estefanía Lambrecht (6ª en salto con garrocha, con una marca de 2,40 m).

-Keila Past (9ª en lanzamiento de martillo, con un registro de 29,35 m).

-Enzo Schmidt (6º en la serie de 80 metros llanos y 6º en la serie de 200 metros llanos).

Los deportistas fueron acompañados por el profesor Iván Alanis, quien además fue designado como entrenador a cargo de la delegación de la Provincia de Entre Ríos.

Agenda

-Cuatro atletas de la Escuela Municipal de Crespo intervendrán en el Campeonato Nacional U20, que se llevará a cabo en Rosario (Santa Fe), el 20 y 21 de septiembre. Asistirán: María Victoria Repp (lanzamiento del disco); Luisana Schneider (100 y 400 metros con vallas), Delfina GuzmánMartínez (salto en alto) y Jean Paul Bernat (salto con garrocha).

–Gabriela Sánchez, Walter Jacob, Daniel Tablada representarán a la Escuela Municipal de Crespo en el Torneo Nacional Máster, que se disputará en Concepción del Uruguay entre el 17 y 21 de septiembre.