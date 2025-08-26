Plus en Vivo

La escuela municipal de atletismo tuvo representantes en el campeonato nacional U16

Cuatro atletas de la Escuela Municipal de Crespo formaron parte de la Selección de la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER) en el ‘36º Campeonato Nacional U16’.

Las pruebas se realizaron en la ciudad de Córdoba, el sábado 23 y domingo 24 de agosto, bajo la fiscalización de la Federación Cordobesa de Atletismo y la organización de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA).

Resultados obtenidos:

-Eleonora Schönfeld (6ª en salto en alto con un registro de 1,45 m, mejorando su mejor marca personal).

-Estefanía Lambrecht (6ª en salto con garrocha, con una marca de 2,40 m).

-Keila Past (9ª en lanzamiento de martillo, con un registro de 29,35 m).

-Enzo Schmidt (6º en la serie de 80 metros llanos y 6º en la serie de 200 metros llanos).

Los deportistas fueron acompañados por el profesor Iván Alanis, quien además fue designado como entrenador a cargo de la delegación de la Provincia de Entre Ríos.

Eleonora Schönfeld.

Agenda

-Cuatro atletas de la Escuela Municipal de Crespo intervendrán en el Campeonato Nacional U20, que se llevará a cabo en Rosario (Santa Fe), el 20 y 21 de septiembre. Asistirán: María Victoria Repp (lanzamiento del disco); Luisana Schneider (100 y 400 metros con vallas), Delfina GuzmánMartínez (salto en alto) y Jean Paul Bernat (salto con garrocha).

Gabriela Sánchez, Walter Jacob, Daniel Tablada representarán a la Escuela Municipal de Crespo en el Torneo Nacional Máster, que se disputará en Concepción del Uruguay entre el 17 y 21 de septiembre.

