Despertó y evoluciona bien la docente entrerriana víctima de intento de femicidio

La investigación policial derivó en un allanamiento y producto de las probanzas colectadas, se ordenó la aprehensión del morador.
En tanto, el policía Mariano Corvalán, sigue con riesgo de vida y tuvo una evolución favorable, indicaron desde el área médica de la Jefatura Departamental.
Más de 48 horas después del disparo con el arma reglamentaria que realizó el sargento Mariano Corvalán sobre su espesa Carolina Huck, en un intento de feminicidio, se conoció que ambos mantienen una "evaluación favorable".
Si bien continúan con "riesgo de vida", los dramáticos cuadros con los que ingresaron pasadas las 22 del domingo al hospital Centenario avanzaron hacia una estabilización de ambos pacientes.
Según la información suministrada por área médica de la Jefatura Departamental, Carolina Huck despertó durante este martes luego que "le bajaron la sedación". Además, "muestra motricidad y expresiones de movimiento, continúa intubada con asistencia respiratoria, en evolución favorable".
La mujer de 31 años, madre de una niña de 5 años, fue víctima de un disparo en la zona torácica hacia el abdomen, por lo que permanece "con riesgo de vida".
Por su parte, su esposo y agresor, Mariano Corvalán de 38 años, presenta un cuadro más crítico. "Se le realizaron estudios complementarios como tomografías y se pudo saber que permanece en evolución favorable, con riesgo de vida".
La información de Policía indica que "en las próximas 24 horas se evaluará reducir la sedación para comenzar a despertarlo" y "continúa con respiración asistida".
El sargento de la división Motorizada prosigue con custodia policial porque se le imputará el delito de "tentativa de feminicidio, agravado por el vínculo", publicó R2820.
