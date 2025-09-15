Plus en Vivo

Juegos JADAR: podios para deportistas crespenses

Durante la semana pasada se disputaron en Rosario los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento. En dicha competencia, hubo representantes crespenses que se trajeron podios.

Deportes15 de septiembre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
Jadar Voley

Desde el pasado martes 9 y hasta el domingo 14 de septiembre, en la ciudad de Rosario, se llevaron a cabo los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR). En estos juegos hubo crespenses representando a Entre Ríos, que obtuvieron podios. 

Pelota Paleta Femenino: Melina Spahn junto a Alma Lardit (Deportivo Nogoyá), obtuvieron el cuarto puesto. En la fase de grupos derrotaron a La Pampa 2-0 (12-3 y 12-7), a San Luis 2-1 (12-11, 8-12 y 7-6) y cayeron ante Tucumán 2-0 (1-12 y 6-12). En semifinales cayeron ante CABA y en el encuentro por el tercer puesto, fueron derrotadas por Santa Fe 2-1 (12-9, 9-12 y 5-7). El campeón fue Tucumán y subcampeón fue CABA. 

Vóleibol Femenino: el plantel que representa a la Federación Entrerriana obtuvo el tercer puesto. En la primera fase, cayeron ante Santa Fé por 3-0 (23-25, 24-26 y 24-26), Córdoba 3-1 (17-25, 25-22, 25-23 y 25-23) y Buenos Aires 3-1 (18-25, 17-25, 25-21 y 23-25). En semifinales cayeron ante Santa Fe 3-0 y en el partido por el tercer puesto derrotaron a Buenos Aires por 2-0. El campeón fue Santa Fe y el segundo puesto fue para Córdoba. En este plantel, estuvieron los diamantinos que representan a la Escuela Municipal de Vóleibol crespense Eugenia Martínez, Emilia Bernachea y Matías Garay (entrenador en jefe). 

Rugby 7 Femenino: Florentina Martínez y Micaela Warnke obtuvieron el subcampeonato representando al plantel de la Unión Entrerriana de la disciplina. En el primer encuentro vencieron a Neuquén 26-15 y posteriormente fueron derrotadas por Tucumán 45-0.

