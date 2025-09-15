Juegos JADAR: podios para deportistas crespenses

Desde el pasado martes 9 y hasta el domingo 14 de septiembre, en la ciudad de Rosario, se llevaron a cabo los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR). En estos juegos hubo crespenses representando a Entre Ríos, que obtuvieron podios.

Pelota Paleta Femenino: Melina Spahn junto a Alma Lardit (Deportivo Nogoyá), obtuvieron el cuarto puesto. En la fase de grupos derrotaron a La Pampa 2-0 (12-3 y 12-7), a San Luis 2-1 (12-11, 8-12 y 7-6) y cayeron ante Tucumán 2-0 (1-12 y 6-12). En semifinales cayeron ante CABA y en el encuentro por el tercer puesto, fueron derrotadas por Santa Fe 2-1 (12-9, 9-12 y 5-7). El campeón fue Tucumán y subcampeón fue CABA.

Vóleibol Femenino: el plantel que representa a la Federación Entrerriana obtuvo el tercer puesto. En la primera fase, cayeron ante Santa Fé por 3-0 (23-25, 24-26 y 24-26), Córdoba 3-1 (17-25, 25-22, 25-23 y 25-23) y Buenos Aires 3-1 (18-25, 17-25, 25-21 y 23-25). En semifinales cayeron ante Santa Fe 3-0 y en el partido por el tercer puesto derrotaron a Buenos Aires por 2-0. El campeón fue Santa Fe y el segundo puesto fue para Córdoba. En este plantel, estuvieron los diamantinos que representan a la Escuela Municipal de Vóleibol crespense Eugenia Martínez, Emilia Bernachea y Matías Garay (entrenador en jefe).

Rugby 7 Femenino: Florentina Martínez y Micaela Warnke obtuvieron el subcampeonato representando al plantel de la Unión Entrerriana de la disciplina. En el primer encuentro vencieron a Neuquén 26-15 y posteriormente fueron derrotadas por Tucumán 45-0.