Juegos JADAR: podios para deportistas crespenses

Fútbol Femenino: triunfos de Sarmiento y Unión en Paraná Campaña
Durante la semana pasada se disputaron en Rosario los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento. En dicha competencia, hubo representantes crespenses que se trajeron podios.Deportes15 de septiembre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Desde el pasado martes 9 y hasta el domingo 14 de septiembre, en la ciudad de Rosario, se llevaron a cabo los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR). En estos juegos hubo crespenses representando a Entre Ríos, que obtuvieron podios.
Pelota Paleta Femenino: Melina Spahn junto a Alma Lardit (Deportivo Nogoyá), obtuvieron el cuarto puesto. En la fase de grupos derrotaron a La Pampa 2-0 (12-3 y 12-7), a San Luis 2-1 (12-11, 8-12 y 7-6) y cayeron ante Tucumán 2-0 (1-12 y 6-12). En semifinales cayeron ante CABA y en el encuentro por el tercer puesto, fueron derrotadas por Santa Fe 2-1 (12-9, 9-12 y 5-7). El campeón fue Tucumán y subcampeón fue CABA.
Vóleibol Femenino: el plantel que representa a la Federación Entrerriana obtuvo el tercer puesto. En la primera fase, cayeron ante Santa Fé por 3-0 (23-25, 24-26 y 24-26), Córdoba 3-1 (17-25, 25-22, 25-23 y 25-23) y Buenos Aires 3-1 (18-25, 17-25, 25-21 y 23-25). En semifinales cayeron ante Santa Fe 3-0 y en el partido por el tercer puesto derrotaron a Buenos Aires por 2-0. El campeón fue Santa Fe y el segundo puesto fue para Córdoba. En este plantel, estuvieron los diamantinos que representan a la Escuela Municipal de Vóleibol crespense Eugenia Martínez, Emilia Bernachea y Matías Garay (entrenador en jefe).
Rugby 7 Femenino: Florentina Martínez y Micaela Warnke obtuvieron el subcampeonato representando al plantel de la Unión Entrerriana de la disciplina. En el primer encuentro vencieron a Neuquén 26-15 y posteriormente fueron derrotadas por Tucumán 45-0.
Deportistas de la Escuela Municipal de Crespo participaron en la Copa Nacional de Clubes, para la categoría U18, que se realizó durante el sábado 13 y domingo 14 de septiembre en San Luis. María Victoria Repp y Jean Paul Bernat subieron al tercer escalón del podio.
Boca igualó este domingo como visitante por 1-1 frente a Rosario Central, en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Gigante de Arroyito.
Este domingo 14 de septiembre se disputó la 6ª fecha del Torneo de Fútbol de la Liga de Paraná Campaña, con presencia de los equipos crespenses. Resultados.
Con un jugador menos, River le ganó por 2 a 1 a Estudiantes de La Plata como visitante y retomó la primera posición de la tabla del Grupo B, la cuál había perdido momentáneamente con el triunfo de Deportivo Riestra.
Durante este sábado 13 y domingo 14, se estará disputando un nuevo episodio en todas las divisionales del Fútbol Chacarero.
Ya fue celebrado el convenio entre la Fuerza Nacional y el Departamento Ejecutivo Municipal. Sólo resta que el Concejo Deliberante autorice ese préstamo gratuito de instalaciones.
Cayó una empresa en el ardid y la Policía no descansó hasta dar con el sospechoso, que volvió por más víctimas. Secuestros y detención.
La propietaria del predio insistió en que se trata de una propiedad privada y advirtió sobre los riesgos de ingresar al lugar, que no cuenta con condiciones de seguridad. Este domingo debió notificar a la policía por una oferta que promocionaba una visita al lugar.
Un apostador de Entre Ríos se convirtió en millonario al acertar los seis números de la modalidad Tradicional del Quini 6, durante el sorteo realizado este domingo 14 de septiembre. Los números.