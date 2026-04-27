Femicidio: murió la mujer que había sido apuñalada por su pareja en Concordia

Falleció María Leonor Godoy, de 58 años, la mujer que estaba internada desde principios de mes en el Hospital Masvernat de Concordia, tras un ataque con arma blanca por parte de su pareja, Juan Pablo Estigard, de 37 años.

La muerte de Godoy se produjo este lunes, a las 3.50, tras permanecer internada desde el 4 de abril. Había sido lesionada por su pareja en contexto de violencia de género. Estigard fue detenido el mismo día del ataque y permanece alojado en la Unidad Penal 8.

Estigard tenía una restricción vigente tras una brutal golpiza, previa al ataque con arma blanca. El 18 de noviembre de 2025 María Leonor había sido golpeada ferozmente y quedó con el rostro desfigurado.

Aquel episodio fue tan grave que la mujer debió ser internada en el área de Psiquiatría del Hospital Felipe Heras, debido al estado de pánico y persecución que sentía, reseñó el sitio 7Páginas.

El horror se materializó el sábado 4 de abril cerca de las 8 de la mañana. “Mi hermano vino a despertarme y me dijo: ‘Karen, Pablo la mató a mamá’”, recordó Karen, una de sus hijas. Hacía tres meses que no tenía contacto con ella.

El femicidio ocurrió en la casa que compartían Estigard y Leonor en calles Sargento Cabral y 53. Después de cometer el crimen el hombre huyó y fue localizado más tarde por la Policía en la casa de su hermana, en la zona de calles T. Ibáñez y Larroca, donde fue detenido.

Al brutal ataque con armas blancas, se le sumó el dato que estremece a los investigadores: el trabajo pericial detectó indicios de abuso sexual contra María Leonor durante el ataque, un hecho que agravaría drásticamente la imputación contra Estigard.