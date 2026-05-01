Semana de Vacunación: Provincia, OPS, el hospital y el municipio coordinan acciones en Crespo

El objetivo fue difundir y fortalecer el trabajo conjunto con la Municipalidad de Crespo, el hospital ‘San Francisco de Asís’ y las escuelas primarias, para el recupero de aquellos niños en edad escolar que aún no se ha vacunado, tomando como antecedente la exitosa experiencia desarrollada en Victoria, donde se optimizaron recursos y se busca avanzar en la modernización mediante el cruzamiento de datos para identificar a niños con esquemas de vacunación incompletos.

El intendente Marcelo Cerutti manifestó su interés en la iniciativa y destacó: “Celebramos que tengan como punto de referencia a Crespo”. Además, se refirió al proyecto provincial señalando que “presenta diferentes ejes para captar a niños y adultos que están por fuera del sistema de vacunación, promueve la inmunización e incorpora la informatización del registro nominal de las personas, lo que permitirá luego identificar y buscar a quienes no se vacunaron”.

Por su parte, el ministro Blanzaco valoró el trabajo de los equipos locales en articulación con el Ministerio de Salud y el Consejo General de Educación. “Se busca recuperar esquemas de vacunación incompletos. En la provincia estamos avanzando en el paso del carnet de papel al carnet digital, lo que permite un seguimiento nominal, caso por caso. Esto facilita identificar a los chicos que no completaron sus vacunas y determinar qué dosis faltan aplicar”, explicó.

Jané Llopis subrayó la importancia de la Semana de Vacunación en las Américas y advirtió sobre la situación regional: “Las coberturas de vacunación han disminuido en los últimos años. No es una problemática exclusiva de Argentina; la pandemia impactó y generó un cambio de tendencia. Necesitamos que toda la población se acerque a los vacunatorios, no solo durante esta semana. Las vacunas son seguras, salvan vidas: al vacunarnos nos protegemos a nosotros mismos, a nuestras familias y a la comunidad”.

En tanto que Garcilazo señaló que el sistema sanitario se prepara para un año con mayor circulación de enfermedades respiratorias. “Probablemente haya más contagios y un adelantamiento de la gripe, vinculado a la aparición de nuevas variantes. Por eso la campaña de vacunación antigripal se adelantó casi un mes en el país”, indicó.

Asimismo, recordó que en la provincia se confirmó recientemente un caso de sarampión en una localidad, algo que no ocurría desde hacía años. “Esto refuerza la necesidad de implementar estrategias de recupero de vacunación”, afirmó.

Finalmente, Garcilazo advirtió sobre la importancia de combatir la desinformación: “Hemos visto que muchos niños no cuentan con las vacunas por el temor de sus padres. Es fundamental llevar claridad sobre la seguridad y la importancia de la vacunación. Desde el punto de vista epidemiológico, estamos en una situación riesgosa, con coberturas bajas que podrían favorecer la reintroducción de enfermedades que ya estaban controladas”.

Acompañaron la presentación de este proyecto los profesionales de la salud, directivos y personal de las instituciones