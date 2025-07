La propuesta de incremento salarial para los trabajadores rurales era insuficiente y generó la reacción esperada de públicos reclamos, que se visualizaron este martes. Pero lejos de atenuarse los ánimos, pasado el mediodía se confirmó que el agro no se presentó a la audiencia paritaria.

Edgardo Maier, delegado provincial de UATRE, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Las negociaciones salariales con las entidades del agro están trabadas, no podemos avanzar. Desde marzo venimos participando de mesas de trabajo y diálogos, pero nunca arribamos a un acuerdo. La semana pasada hubo audiencia de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario -que es el ente nacional donde confluyen las organizaciones del campo, el Estado, y UATRE como organización signataria,representando a los trabajadores-. El ofrecimiento de aumento de las entidades fue un 0% para junio, un 1% para julio y 1% para agosto, siendo éstos dos últimos no remunerativos; con un extra de $8.000. Es una burla, cuando un trabajador rural cobra en mano -en la categoría mínima- alrededor de $650.000. Hoy el ingreso mínimo para una familia está en $1.100.000 para no ser pobre, imaginemos cuán caídos estamos de esa línea. Ahora tuvimos como respuesta una ausencia. Entonces venimos de postergación en postergación, no se tolera más y nuestra organización a nivel nacional ha determinado el estado de alerta y movilización en todo elpaís. Estamos con visibilización del reclamo desde la patagonia hasta La Quiaca, con distintas formas de expresarse".

Tras la audiencia caída por la faltante de las patronales, UATRE Argentina comunicó: "Las entidades Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), CONINAGRO, CAME y Federación Agraria Argentina (FAA), no sólo se ausentaron en bloque de la mesa de negociación, sino que en instancias previas presentaron propuestas irrisorias, completamente desfasadas de la realidad económica, pretendiendo imponer aumentos salariales que perpetúan la pobreza de nuestras compañeras y compañeros. Esta actitud constituye una clara provocación y un desprecio hacia los trabajadores rurales, quienes sostienen con su esfuerzo diario al sector agropecuario".

"Desde la conducción nacional de UATRE reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable: no aceptaremos salarios de miseria ni permitiremos que se vulneren los derechos de los trabajadores rurales. No seremos cómplices de un ajuste que castiga el bolsillo de quienes día a día garantizan la producción en el campo", marcaron con claridad.

"Estamos expresando al costado de las rutas nuestro descontento por el ofrecimiento de las entidades y por supuesto, hemos recibido también información de Catamarca, San Juan, Córdoba, Buenos Aires, La Rioja, Salta, donde nuestros compañeros también se están manifestando. Algunos frente a delegaciones provinciales, otros frente a la Secretaría de Trabajo, Ministerio de Trabajo de las distintas provincias, se va adaptando la modalidad".

"Hemos optado por hacerlo a la vera de la ruta, como en algunas veces también las organizaciones del campo se manifestaron cuando se sintieron afectados en sus intereses y los trabajadores los acompañaron; porque más de una vez eran llevados a participar de esas manifestaciones en rechazo a las retenciones. Hoy le están dando la espalda a los trabajadores", fustigó Maier.

El sindicalista explicó que "se visualiza una contradicción. El Estado dice 'son entendimientos o negociaciones entre trabajadores y empresas, es una cuestión privada; pero resulta que no homologa por encima de la inflación y acompaña este 1%. Ante magros ingresos, no se puede negociar un 1%. Entonces, la respuesta que nos dan es que no se puede, porque el Estado no homologa nada que esté por encima del los índices oficiales. Mientras tanto, se va produciendo un deterioro salarial que nos ha llevado a la situación que atravesamos hoy, en la que no hubo otra que salir a manifestarnos".

Precariedad de bolsillo y precariedad de condiciones

Edgardo Maier se mostró apesadumbrado porque "no se respeta al trabajador rural. Tenemos un altísimo grado de informalidad. Nuestro Secretario General, José Voytenco, ha revelado que estamos por encima del 60% en todo el país, y Entre Ríos no es la excepción. Hay un alto grado de incumplimiento. El poder de policía lo tiene el Estado Provincial, a través de la Secretaría de Trabajo, Ministerio de Trabajo. Como organización tenemos nuestros entes fiscalizadores, pero no tenemos el poder de policía de trabajo. Realmente es inentendible el grado de insensibilidad de las autoridades ante este ofrecimiento y va en consonancia".

El Delegado Provincial de UATRE advirtió que "este es un plan que hemos comenzado y bajo ningún punto de vista vamos a a resignarlo, en la medida en que no tengamos respuestas. El comunicado nacional hoy de nuestra organización es profundizar las medidas, atento a que no se presentaron las entidades del agro y realmente es lamentable que tras las propuestas irrisorias tengan esta actitud. Seguiremos con la manifestación y visibilizando esta problemática en las rutas. Uno de los puntos neurálgicos siempre ha sido el túnel subfluvial, como así también Villaguay en el centro de la provincia, además de la Autovía José Gervasio Artigas, donde estuvimos ayer. Se acercaron compañeros e incluso llegaron hasta a caballo, lo cual es un fiel reflejo de la apremiante situación en la que estamos. Queremos que se conozca la realidad del trabajador rural", afirmó.

A modo de reflexión y para dimensionar al grupo de trabajadores que representa, Maier comentó: "UATRE negocia más de 130 actividades, y una de ellas es a nivel nacional, puntualmente la avicultura. Más del 50% de la producción nacional sale de esta provincia. Vaya entonces si la actividad rural y la negociación salarial son sumamente importantes como tema a resolver. Estamos en la mesa paritaria de 10 actividades en Entre Ríos, como el arroz, la horticultura, la forestación, todas muy variadas. Es una vergüenza y una insensibilidad de parte de las entidades del agro proponer esas remuneraciones. Si se mantienen, vamos a profundizar las medidas, hasta que se nos escuche y comprendan el contexto".