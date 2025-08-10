Un detenido por robo en Aldea María Luisa

Un hombre estaba reparando su techó y cayó desde unos 5 metros de alturaPoliciales/Judiciales10 de agosto de 2025
Presentó una grave lesión. Se presume que se rompió la escalera en la que estaba, lo que provocó su desestabilización.
Un oportuno aviso y una rápida intervención policial, permitieron dar con el sospechado a menos de dos cuadras del lugar del hecho.Policiales/Judiciales10 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Un ilícito en perjuicio de un vecino de Aldea María Luisa, se perpetró en la madrugada de este domingo, siendo reportado a las 1:10. El damnificado llamó prontamente a la guardia, lo que facilitó que el acusado sea aprehendido en flagrancia momentos después.
Supo FM Estación Plus Crespo que la convocatoria de presencia policial se formuló hacia la intersección de calles Ramírez y Concordia, de Aldea María Luisa. En ese lugar, una camioneta se encontraba estacionada sobre la vía pública, con la ventanilla rota del lado del acompañante, por donde se habría cometido la sustracción de dinero en efectivo. Al referenciar la faltante, el damnificado apuntó que había guardado el efectivo en la guantera de la unidad.
Rápidamente la policía comenzó una recorrida por las inmediaciones, con algunos datos recabados y a una cuadra y media del lugar, interceptaron a un joven coincidente con las características dadas sobre el presunto autor.
Se trata de un joven de 26 años, domiciliado en la provincia de Corrientes y actualmente empleado en un tambo local. El sospechoso fue detenido y si bien no se encontró el dinero sustraído en su poder, la Fiscalía en Turno dispuso su traslado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná. Se continúa la investigación policial, mientras la causa presenta un alojado ligado a las actuaciones.
Presentó una grave lesión. Se presume que se rompió la escalera en la que estaba, lo que provocó su desestabilización.
El trágico siniestro vial ocurrió sobre la Ruta 38. Otros partícipes sufrieron lesiones.
Ocurrió en un tramo del interior del departamento Diamante. Bomberos Voluntarios sofocaron las llamas, tras el aviso policial.
El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves, en un local de venta, alquiler y fabricación de maquinaria industrial. El hombre ingresó al comercio y efectuó varios disparos.
Los hechos ocurrieron mientras el acusado de 49 años se encontraba en ejercicio de sus funciones
En las primeras horas de la tarde del miércoles, una entrerriana falleció mientras almorzaba en un restaurante de Concepción del Uruguay.
El Concejo Deliberante aprobó el conjunto de condiciones que regirán el cobro de las obras de cordón-cuneta con base compactada y pavimento; como así también cordón-cuneta económico con base de broza-cemento y hormigón H21 armado. Qué contribuyentes estarán alcanzados.
La policía de la ciudad formalizó secuestros claves para la Investigación Penal Preparatoria, complementadas con otras incautaciones.
Pesaba sobre el ciudadano un pedido de detención reciente. Comisaría Crespo lo entregó a la justicia.
La Policía de Crespo lo descubrió y tras una breve corrida, fue detenido. El acusado quedó en serio riesgo de perder la modalidad de su pena preventiva.
El trágico siniestro vial ocurrió sobre la Ruta 38. Otros partícipes sufrieron lesiones.