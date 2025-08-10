Un detenido por robo en Aldea María Luisa

Un ilícito en perjuicio de un vecino de Aldea María Luisa, se perpetró en la madrugada de este domingo, siendo reportado a las 1:10. El damnificado llamó prontamente a la guardia, lo que facilitó que el acusado sea aprehendido en flagrancia momentos después.

Supo FM Estación Plus Crespo que la convocatoria de presencia policial se formuló hacia la intersección de calles Ramírez y Concordia, de Aldea María Luisa. En ese lugar, una camioneta se encontraba estacionada sobre la vía pública, con la ventanilla rota del lado del acompañante, por donde se habría cometido la sustracción de dinero en efectivo. Al referenciar la faltante, el damnificado apuntó que había guardado el efectivo en la guantera de la unidad.

Rápidamente la policía comenzó una recorrida por las inmediaciones, con algunos datos recabados y a una cuadra y media del lugar, interceptaron a un joven coincidente con las características dadas sobre el presunto autor.

Se trata de un joven de 26 años, domiciliado en la provincia de Corrientes y actualmente empleado en un tambo local. El sospechoso fue detenido y si bien no se encontró el dinero sustraído en su poder, la Fiscalía en Turno dispuso su traslado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná. Se continúa la investigación policial, mientras la causa presenta un alojado ligado a las actuaciones.



