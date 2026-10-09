El próximo jueves los docentes cobran el complemento salarial de septiembre con el aumento del 3,5 por ciento

El próximo jueves los docentes entrerrianos percibirán por complementaria el incremento salarial otorgado a través del Decreto 3315/26. Con este pago, los docentes reciben la diferencia por el aumento correspondiente al mes de septiembre, que se suma a los haberes ya liquidados.

¿Por qué el incremento fue por decreto?

El lunes 28 de septiembre se realizó el tercer encuentro paritario entre Provincia y gremios docentes para definir la negociación salarial respecto a los haberes de septiembre en adelante. Tal como se aguardaba, los gremios le comunicaron al Gobierno el rechazo a la última propuesta considerándola insuficiente y anticiparon posibles medidas de fuerza.

Ante este panorama, el Ejecutivo comunicó que no había posibilidad de mejorar la oferta y que abonarán por decreto un 3,5% para los salarios de septiembre. Además, informó que el sueldo inicial docente se elevará a $910.000. Respecto a los próximos meses, se comprometieron con los gremios a convocarlos para renegociar el cierre de año.

“Manifestamos nuestra preocupación porque vemos que no se resuelve la situación salarial respecto a la cuestión inflacionaria. Asimismo, tampoco vemos una vocación de Gobierno para solucionarlo“, expresó el Secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Abel Antivero.

Además el dirigente volvió a solicitar la presencia del ministro de Economía, Fabián Boleas, en la mesa paritaria: “Es quien debe responder por algunos números que no se traducen en este ámbito, cuando hay que hablar de salario docente”.

A continuación el Secretario Adjunto de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Fabián Monzón, añadió además que las escuelas técnicas atraviesan un desfinanciamiento por parte de Nación y recordó que el sector está recopilando firmas para presentarlas a los legisladores para pedir la restitución de los fondos.

El siguiente en tomar la palabra fue el Secretario Adjunto del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Gustavo Bolzán, que señaló: “La situación de los docente de gestión privada es apremiante. Por eso reforzamos el pedido al Gobierno de que haga una propuesta acorde a la situación para que el docente pueda llegar a fin de mes y solventar los gastos.

Por su parte, la Secretaria General de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Mariana Irigoitía, anticipó: “Llevaremos la respuesta del Ejecutivo a las bases para definir los pasos a seguir”.

En ese sentido, Antivero agregó: “Realizaremos un encuentro entre todos los gremios que conforman el Frente Sindical para coordinar medidas de fuerza”.

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