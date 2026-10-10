Por maniobras peligrosas en Crespo, le cayó la Policía con un allanamiento y hubo secuestros

Comisaría Crespo nuevamente instruyó actuaciones por supuesta Infracción al Art. 193 Bis del Código Penal Argentino, que sanciona la realización de pruebas de velocidad o destrezas no autorizadas en vehículos con motor, ya que potencian el peligro hacia otras personas.

El Segundo Jefe de la dependencia, Sub.Crio. Gonzalo Salva, explicó a Estación Plus Crespo: "Se inició una investigación, a raíz de imágenes que circulaban en redes sociales, donde se visualizaba a un joven conduciendo de manera temeraria una moto 110 cc, realizando maniobras como wheelie, zigzagueo, seat stander, entre otras. Las mismas se extendieron por varias cuadras de la ciudad, desde el ingreso principal hasta al menos 9 de Julio y San Luis, del Barrio San José. Personal de la dependencia realizó tareas informáticas y de campo sobre la pieza audiovisual, pudiendo individualizar el motovehículo utilizado y además, identificar correctamente a su conductor, determinando incluso su residencia y posible lugar de guarda del medio de movilidad", apuntó.

Ponderando el sustento investigativo del informe elevado, la Fiscalía respaldó el pedido de Allanamiento y Requisa Domiciliaria formulado por Comisaría Crespo, siendo autorizado por el Juzgado de Garantías N° 6 de Paraná, a cargo de la Dra. Elisa Zilli.

"Contando con la anuencia judicial, en horas de la siesta de este 10 de octubre, nos constituimos en el domicilio del sindicado, siendo un adolescente de 17 años, radicado en Barrio San Miguel", precisó el subjefe policial de Crespo.

En cuanto al procedimiento, Salva detalló: "Se llevó adelante con testigos civiles y tras la notificación a la moradora propietaria, de 37 años de edad. Fruto de la exhaustiva búsqueda, se procedió al secuestro de indumentaria y calzado pasible de cotejos; un teléfono celular, para su correspondiente pericia; y un casco abierto. Asimismo, bajo directivas del Fiscal interviniente, Dr. Franco Bongiovanni, se admitió el secuestro por entrega voluntaria de una Moto Honda Wave 110 cc, en regular estado de conservación y sin chapa patente. La unidad se encontraba al cuidado de otra persona, camino a Aldea Jacobi, donde se produjo la puesta a disposición de la justicia de la unidad".

Con los elementos aportados por Comisaría Crespo, la magistratura dará continuidad a las actuaciones en trámite, a las cuales el crespense identificado se encuentra supeditado a la causa penal.