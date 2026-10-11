Salud Mental: "Crespo te abraza" realizó intervenciones céntricas con mensajes de ayuda y pedidos

Integrantes de la Asociación Civil "Crespo te abraza" llevaron adelante este sábado, una actividad que mantendrá visible en uno de los puntos más concurridos de la ciudad, la tarea objetivo de la agrupación: ayudar y acompañar a quienes atraviesan problemáticas de salud mental.

El presidente de la institución, Aldo Núñez, explicó a Estación Plus Crespo: "En este 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, llevamos adelante una iniciativa para lo cual pedimos autorización a la Municipalidad, para pintar de verde un banco de la vía aeróbica, ubicado sobre Avda. Belgrano casi San Martín. Tiene un letrero con un código QR, que suministra nuestros datos, nuestro teléfono, como para que la gente que necesita ayuda o sienta abrumada su salud mental, pueda comunicarse con nosotros. Y también, simbólicamente para esta fecha y también con autorización, junto a alumnos de la Escuela N° 60 se colocó un lazo verde rodeando un árbol, como para que la gente que va pasando pueda dejar sus peticiones, aquello que lo preocupa. En forma libre, sin nombres, fueron dejando 'que mi amigo se sane', 'que mi hermano salga de la droga', 'que mi amiga no esté triste', 'que mi papá consiga trabajo'. Hay un montón de peticiones y vamos a dejar algunas cintas más, como para que en estos días otras personas puedan dejar su pedido".

Núñez destacó que "participó toda la Escuela N° 60, y celebramos que a medida que vamos haciendo propuestas, los jóvenes se van involucrando. También agradezco a la docena de personas de la Asociación, que pintaron, cortaron tela, hicieron las urnas, cada uno colaboró con esta actividad".

"La idea es acompañar. Estamos organizando una charla para el 22 de octubre, de la cual en unos días difundiremos la invitación. Estará a cargo de un profesional de la Psicología, de Libertador San Martín, que nos vendrá a dar su mensaje", anticipó Núñez.

Asimismo, se mostró satisfecho con la anterior jornada de concientización: "Tuvimos buena repercusión de lo que fue la visita de Guillermo Bachilieri -de Bahía Blanca-, hicimos un buen lazo y ahora lo estaremos llevando a Nogoyá, Hernández, Ramírez, Libertador San Martín, donde se han mostrado interesados en tener ese encuentro. Nuestra intención es continuar ayudando en los colegios, acompañando. Hablamos con los directores, como para que ellos nos expongan las necesidades o propuestas de los chicos, y trabajar sobre la necesidad. Vamos a armar charlas y capacitaciones para estar acompañándolos y tratar de mejorar un poquito sus días", concluyó.