Restringen la circulación en el puente Victoria - Rosario hasta fines de octubre

La circulación en el puente Victoria - Rosario permanecerá restringida, al menos hasta el 31 de octubre, debido a los trabajos de reconstrucción de losas de hormigón que se desarrollan sobre la Ruta Nacional 174. Así lo informó Vialidad Nacional, organismo que continúa con la supervisión de las tareas ejecutadas por la empresa concesionaria Alto Delta S.A.

Las obras se concentran a la altura del kilómetro 59, donde se realiza la reconstrucción de sectores del pavimento. Debido a la necesidad de permitir el adecuado fraguado del hormigón utilizado, el carril intervenido permanecerá cerrado a la circulación hasta la fecha indicada, como mínimo.

En consecuencia, el tránsito se mantiene habilitado de manera alternada, de a una mano por vez, durante las 24 horas del día. La circulación es coordinada por banderilleros, quienes organizan el paso de los vehículos en ambos sentidos.

Restricciones para vehículos de gran porte

Desde Vialidad Nacional precisaron que, en función de las características de los trabajos, también continúa vigente una restricción específica para determinados vehículos de transporte.

En particular, no está permitida la circulación de vehículos especiales que superen los 2,80 metros de ancho, como los carretones, por la conexión vial mientras se mantengan las condiciones actuales de obra.

La medida forma parte de las disposiciones operativas implementadas durante la reconstrucción del pavimento, con el objetivo de ordenar el tránsito en el sector intervenido.

Recomiendan circular con precaución y prever demoras

El organismo nacional recordó que las tareas ejecutadas por Alto Delta S.A. forman parte de las obras obligatorias contempladas en el contrato de concesión de la conexión Victoria – Rosario.

Asimismo, indicó que mantiene la fiscalización de los trabajos para supervisar su desarrollo.

Ante las restricciones vigentes, Vialidad Nacional solicitó a los conductores reducir la velocidad al aproximarse a las zonas de obra, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal encargado de coordinar el tránsito.

Finalmente, recomendó prever posibles demoras al circular por la Ruta Nacional 174, debido al sistema de paso alternado que continuará funcionando durante las 24 horas hasta que las condiciones del pavimento permitan restablecer la circulación en el carril intervenido.