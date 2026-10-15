Caos en cine de Paraná: detuvieron a dos personas por arrojar gas pimienta. VIDEO

Una pelea entre mujeres y un ataque con gas pimienta provocaron momentos de tensión en una sala de cine del Shopping Paso del Paraná, en la capital entrerriana. El episodio ocurrió este miércoles 14 de octubre, alrededor de las 23, y dejó a varios espectadores afectados por la sustancia irritante. Dos mujeres fueron interceptadas por la Policía cuando intentaban retirarse del establecimiento y quedaron detenidas por disposición judicial.

De acuerdo con la información difundida por Elonce, el incidente se produjo aproximadamente a las 22:55 en la sala 4 del cine, ubicado dentro del centro comercial de calles Corrientes y San Lorenzo. Personal del shopping solicitó la intervención del 911 al advertir que un grupo de mujeres estaba protagonizando una pelea y que se había utilizado gas pimienta.

La situación generó preocupación entre las personas que se encontraban en el cine, ya que la sustancia se dispersó y afectó a otros asistentes que no estaban involucrados en la discusión.

La pelea en el cine y el uso de gas pimienta

Según la información policial, el conflicto comenzó en el interior de la sala 4, donde varias mujeres habrían mantenido una discusión que derivó en agresiones físicas. En medio del enfrentamiento, una de las involucradas habría utilizado un aerosol de gas pimienta, provocando que otras personas presentes resultaran afectadas.

Ante lo ocurrido, trabajadores del establecimiento dieron aviso a la línea de emergencias 911 y solicitaron la presencia de efectivos policiales. La intervención permitió identificar a las personas involucradas y disponer la asistencia de quienes habían estado expuestos a la sustancia.

El episodio ocurrió durante el horario de funcionamiento del complejo cinematográfico y motivó un operativo policial en el interior y en las inmediaciones del shopping.